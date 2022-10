Złe informacje dla Kyliana Mbappe. "Nie ma go w planach"

We wtorek "Marca" odpaliła prawdziwą bombę - Kylian Mbappe miał poprosić władze PSG o odejście z klubu. I to już zimą. "Relacje między Kylianem Mbappé i PSG są kompletnie zerwane" – piszą Hiszpanie. Władze klubu postawiły mu jednak warunek – wszędzie, tylko nie do Realu Madryt. "Marca" twierdziła jednak, że Mbappe "nadal chce pewnego dnia ubrać się na biało".

REKLAMA

Zobacz wideo Polska rozmawia z gigantem. Hitowy mecz na horyzoncie

"Kylian Mbappe jest uosobieniem tego, jak piłka nożna oderwała się od rzeczywistości"

Media: Real Madryt nie chce Kyliana Mbappe. Jest skazany na PSG?

Nowe informacje podał w tej sprawie znany hiszpański dziennikarz i prowadzący programu "El Chiringuito" Josep Pedrerol. – Kyliana Mbappe nie ma w planach Realu Madryt – przekazał podczas programu. Przypomnijmy, że saga transferowa związana z transferem Mbappe do Realu trwała wiele miesięcy. Sam Pedrerol jako jeden z pierwszych przekonywał, że sprawa jest już przesądzona i Francuz trafi do Realu. Potem musiał się jednak tłumaczyć. Bo Mbappe w ostatnim momencie zmienił zdanie i podpisał nowy kontrakt z PSG.

Umowa do 2025 roku (z czego ostatni rok kontraktu miał być opcjonalny według "L'Equipe) dała piłkarzowi nie tylko ogromną pensję, ale też duże wpływy w klubie. Mbappe miał zabierać głos przy podejmowaniu decyzji sportowych. Teraz, jeśli wierzyć mediom, Francuz twierdzi, że obietnice nie zostały dotrzymane. Wśród nich miało być chociażby zatrudnienie Zinedine'a Zidane'a na stanowisku trenera. Dodatkowo, według dziennikarzy, PSG miało obiecać mu grę u boku Roberta Lewandowskiego i sprzedaż Neymara, z którym Mbappe się nie dogaduje. Francuzowi nie podoba się również taktyka, jaką stosuje aktualny szkoleniowiec Christophe Galtier.

Co będzie dalej? Dziennikarze "Sky Sports" rzucili nowe światło na tę sprawę. Informatorzy Brytyjczyków stwierdzili, że Mbappe "co tydzień chce odejść z PSG", a sprawa skończy się w ten sposób, że "teraz najprawdopodobniej się pojednają, ale co jakiś czas sprawa będzie wracać". Źródła stacji w PSG uznają ją za "zupełny nonsens".

Mbappe odchodzi, bo został "zdradzony" przez PSG. "Le Parisien" ujawnia

- Patrząc realistycznie - gdzie mógłby odejść? W lecie zamknął sobie drzwi do Realu, który mógł poczuć się urażony. To mało prawdopodobne, aby miał wydać ponad 200 mln euro na gracza, którego przed chwilą mógł mieć bez kwoty odstępnego – stwierdził ekspert piłkarski Kevin Hatchard. Zbyt wygórowane oczekiwania piłkarza oraz PSG mogą być też problemem w negocjacjach z Liverpoolem, który w przeszłości rozważał ten transfer. - Mbappe jest niesamowity, ale czy są skłonni wydać na niego tyle pieniędzy? To byłaby duża zmiana w stosunku do tego, co robili wcześniej - podsumował Hatchard.

W tym sezonie Kylian Mbappe zagrał we wszystkich rozgrywkach 13 spotkań. Strzelił 12 goli i nie zanotował żadnej asysty.