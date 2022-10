"Kylian Mbappe jest uosobieniem tego, jak piłka nożna oderwała się od rzeczywistości"

Kylian Mbappe od kilku lat łączony jest z Realem Madryt i już tego lata miał zostać jego piłkarzem, ale postanowił pozostać w Paris Saint Germain. Zawodnik nie jest jednak usatysfakcjonowany swoją pozycją w klubie i już pięć miesięcy po podpisaniu lukratywnego kontraktu z PSG deklaruje chęć zmiany barw klubowych.

"W klubie słychać skargi na jego ego". Kylian Mbappe staje się nie do zniesienia

Kylian Mbappe wraz z przedłużeniem umowy z PSG miał zostać zapewniony przez władze klubu, że jego ranga urośnie i będzie miał do powiedzenia dużo więcej niż poprzednio. Mbappe domagał się także letnich wzmocnień, gry na skrzydle, a nie na środku ataku oraz większej swobody na boisku i poza nim. Teraz francuski zawodnik wydaje się być rozdrażniony, a dane mu obietnice nie poszły po jego myśli.

Dziennikarz "Daily Mail" Ian Herbert twierdzi, że Mbappe nie mogą już znieść Leo Messi, Sergio Ramos i Neymar, a jego jedynym sprzymierzeńcem jest Marokańczyk Achraf Hakimi. - Słyszymy w klubie jakieś skargi w klubie na jego ego. Coraz bardziej czuje, że jest w pobliżu, szukając wszystkiego, co jest po jego myśli. Nawet niektórzy ludzie zeszłego lata rozmawiali prywatnie, że byliby szczęśliwi, gdyby pojechał do Madrytu, ponieważ sprawy w klubie byłyby łatwiejsze - powołuje się na swoje źródło Herbert.

Zdaniem dziennikarza ego Mbappe wymknęło się spod kontroli, a gigantyczny wpływ miały: jego gigantyczny kontrakt i atencja właściciela PSG Nassera Al Khalifiego, który dał piłkarzowi "klucze do projektu PSG". Francuski gwiazdor jest zdaniem dziennikarza "uosobieniem tego, jak piłka nożna oderwała się od rzeczywistości", a jego zachcianki i kaprysy tylko szkodzą PSG.

Mbappe chce odejść z PSG pomimo lukratywnego kontraktu

Kontrakt Kyliana Mbappe z PSG obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, a zawodnik chciałby opuścić klub jak najszybciej. Zdaniem Herberta paryski klub z pewnością nie wypuści swojego zawodnika zimą, a do tego Real Madryt ma nie być chętny, by zapłacić za niego aż 300 milionów euro. Mbappe kontroluje ewentualny trzeci rok swojego kontraktu, ponieważ poprosił władze klubu o zapewnienie, że nie odejdzie nigdzie na zasadzie bezpłatnego transferu.

Oprócz Realu Madryt, w gronie klubów zainteresowanych Mbappe, wymienia się także Liverpool (o możliwej wymianie z jedną z gwiazd Liverpoolu pisaliśmy ->>> TUTAJ). Ian Herbert ostrzega Jurgena Kloppa i wprost wyraża swoje zdanie o francuskim piłkarzu: - Nie powinni go dotykać. Byłoby szaleństwem, gdyby jakikolwiek klub zbliżył się do tej beczącej, zaabsorbowanej sobą osoby, która tak przyzwyczaiła się do władzy i świata futbolu, w którym gracz jest marką.

W obecnym sezonie, we wszystkich rozgrywkach, Kylian Mbappe wystąpił w 13. meczach PSG, w których zdobył 12 goli. Na boisku spędził 1068 minut. W punktacji kanadyjskiej wyprzedzają go Neymar, który zdobył 11 goli i zaliczył 9 asyst oraz Leo Messi, który strzelił 8 bramek i dołożył tyle samo asyst. Co ciekawe, Kylian Mbappe ani razu w tym sezonie nie popisał się ostatnim podaniem do partnera i ma na swoim koniec 0 asyst.