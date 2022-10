Kylian Mbappe odchodzi, bo został "zdradzony" przez PSG. "Le Parisien" ujawnia

"Saga Kylian Mbappe kontra PSG nie jest zatem bliska zakończenia. Ale wyłania się scenariusz i wynik" - piszą już na początku artykułu dziennikarze "Le Parisien". Scenariusz jest dość prosty: napastnik prawdopodobnie nie opuści klubu zimą przyszłego roku, a przynajmniej szanse na to są bardzo małe. Jednakże pół roku później już nic nie będzie w stanie go powstrzymać przed opuszczeniem Parc des Princes.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Chyba że zrobi to Paris Saint-Germain, ale klub będzie wtedy musiał się liczyć z konsekwencjami. A nimi będzie brak jakiegokolwiek zarobku na piłkarzu. Bo jeśli Mbappe zostanie do 2024 roku, będzie mógł wtedy odejść za darmo. Dlaczego? Nie tylko w "Le Parisien", ale też w "L'Equipe" przekonują, że 23-latek ma w kontrakcie specjalny zapis opcjonalny. W praktyce to Mbappe decyduje, czy będzie chciał grać w PSG do 2025 roku, czy jego kontrakt ma wygasać rok wcześniej.

Dwóch weteranów Barcelony pcha ją ku przepaści, Lewandowski ciągnie w drugą stronę

Kylian Mbappe odejdzie z PSG latem. Celem Real Madryt?

"To opera mydlana i jak każdy serial, dobry czy zły, będą kolejne zwroty akcji" - czytamy dalej we francuskiej gazecie. Nie jest to jedyne źródło, które przekonuje, że Mbappe nie widzi już przyszłości w PSG. Wcześniej norweski dziennikarz Jan Aane Fjortfort przekonywał o tym samym. Wskazał też klub, do którego ma trafić napastnik.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Jak powtarzam od dłuższego czasu, Mbappe dołączy do Realu Madryt po mistrzostwach świata w Katarze. Zrobi to w pierwszym [zimowym - przyp. red] albo w drugim oknie transferowym [letnim - przyp. red]. Moja podpowiedź jest taka, że ta umowa jest już podpisana i zabezpieczona w jakiś sposób" - czytaliśmy.

Natomiast w Hiszpanii wskazali, co sprawiło, że Mbappe nie chce już grać w stolicy Francji. "Uważa, że PSG go zdradziło. Aby zrozumieć dlaczego, trzeba wrócić do maja. Kierownictwo sportowe złożyło szereg obietnic w większości niewykonalnych" - pisała "Marca". Chodziło m.in. o sprowadzenie typowej "dziewiątki", a więc napastnika o profilu Roberta Lewandowskiego. To pozwoliłoby Mbappe zachować większą autonomię w grze ofensywnej. Obecnie to on musi pełnić rolę takiego napastnika, o co poprosił go ostatnio Christophe Galtier, trener PSG.

Mbappe dołączył do PSG latem 2018 roku. Klub wykupił go z AS Monaco za 180 mln euro. Od tego czasu rozegrał 230 spotkań, w których strzelił 138 goli i zdobył 88 asyst. Piłkarz miał trafić do Realu Madryt już latem tego roku, ale ostatecznie zdecydował się przedłużyć kontrakt z PSG.

Były piłkarz aresztowany. To legenda Górnika Zabrze