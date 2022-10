Trener z Ligue 1 pokazał środkowy palec. Szybko pożałował. To koniec

Jean-Marc Furlan objął stanowisko trenera Auxerre w maju 2019 roku. Po wywalczeniu awansu do Ligue 1 ze Stade Brestois, w nowym klubie miał dokonać tego samego. W sezonie 2021/22 zespół z Burgundii awansował do baraży, gdzie w dwumeczu okazał się lepszy od Saint-Etienne (2:2, 5:4 w rzutach karnych). Trener nie nacieszył się pracą w najwyższej lidze, gdyż ze względu na skandaliczne zachowanie we wtorek otrzymał wypowiedzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Trener Auxerre "pozdrowił" kibiców rywala. Teraz został zwolniony

W spotkaniu 10. kolejki ligi francuskiej Clermont, z Mateuszem Wieteską w składzie, podejmowało u siebie Auxerre. Wszystkie bramki w tym meczu padły w drugiej połowie - 55. minucie prowadzenie gospodarzom dał Saîf-Eddine Khaoui, a trzy minuty później podwyższył je Grejohn Kyei. Przyjezdni opowiedzieli dopiero w 92. minucie, gdy bramkę kontaktową zdobył Jubal.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Niedługo po trzecim golu, w dyskusję z sędzią Mathieu Vernice'em wdał się trener gości Jean-Marc Furlan. Zaczął kwestionować jego decyzje, co skończyło się czerwoną kartką. Atmosferę podgrzali fani Clermont, którzy ucieszyli się z tej decyzji. Wtedy rozemocjonowany szkoleniowiec nie wytrzymał i pokazał im środkowy palec.

Po zakończeniu spotkania Furlan tłumaczył swoje zachowanie - Poszedłem do sędziego, bo byłem zdania, że odgwizduje zbyt mało fauli na nas. Gdy wstałem z ławki, tłum zaczął mnie obrażać, wtedy odwróciłem się i pokazałem środkowy palec - powiedział. W całej sytuacji nie pomógł mu również jego charakter. - Nie znacie mnie. Gdybyście mnie znali, to zobaczylibyście, że nie kieruję się rozsądkiem. Jeśli chodzi o piłkę nożną, jestem dosyć brutalny- wyjawił. Dodał, że nie żałuje swojego zachowania.

Cała sytuacja spotkała się z bardzo stanowczą reakcją Auxerre, które w czwartek zwolniło trenera. Ponadto w wydanym oświadczeniu odcięło się od jego zachowania. "Taka postawa nie jest zgodna z wartościami szacunku i fair-play, za którymi klub zawsze opowiadał się i je wychwalał. Chcielibyśmy przeprosić fanów Clermont, a także naszych kibiców"- czytamy w komunikacie.

Jean-Marc Furlan zwolniony z Auxerre. Jego obowiązki przejmie asystent

Po zwolnieniu Furlana, obowiązki pierwszego trenera będzie sprawował jego dotychczasowy asystent Michel Padovani. To on poprowadzi Auxerre w najbliższym ligowym meczu z Niceą. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 16 października o godzinie 15.