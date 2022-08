"Teraz w punkt". Przemysław Frankowski popisał się asystą w Ligue 1 [WIDEO]

- Nareszcie świetnie wykonany rzut rożny, bo chciałem powiedzieć, że Frankowskiemu do tej pory to nie wychodziło najlepiej. Ale teraz w punkt! - po bramce na 2:0 dla RC Lens wykrzykiwał komentujący mecz w Eleven Sports, Marcin Grzywacz. - Nie wiem, do ilu razy sztuka, ale najważniejsze, że piłka po zagraniu Przemysława Frankowskiego wylądowała na głowie Floriana Sotoki - dodał Mateusz Majak.

REKLAMA

Zobacz wideo Camp Nou - Lewandowski prezentacja

Opisana sytuacja miała miejsce w 62. minucie. Frankowski dośrodkował z rzutu rożnego, a Sotoca precyzyjnym uderzeniem głową podwyższył na 2:0. Dla Francuza było to drugie trafienie, bo pierwszą bramkę zdobył przed przerwą.

Pierwsza asysta Frankowskiego w sezonie

Trzy minuty po drugim golu Sotoca skompletował hat-trick. RC Lens prowadziło z Brestem 3:0 i nic nie zwiastowało emocji w tym meczu. Mimo to goście się podnieśli. W 66. minucie gola strzelił Haris Belkebla, a 16 minut później bramkę kontaktową zdobył Romain Del Castillo, który wykorzystał rzut karny.

Znakomity debiut Szymańskiego. "Bohater pierwszej połowy". Dwie asysty

Mimo że Brest walczył do końca o punkt, to jeszcze jego gola nie strzelił. W końcówce meczu udziału nie brał już Frankowski, który zszedł z boiska na kwadrans przed końcem spotkania. Jego miejsce na boisku zajął Jimmy Cabot.

Słabiutki Manchester United i bezradny Ronaldo. Porażka gospodarzy na Old Trafford

Frankowski zawodnikiem Lens jest od roku, kiedy trafił do klubu z Chicago Fire. W poprzednim sezonie Polak zagrał w 40 meczach, strzelił sześć goli i miał pięć asyst. Szansę na kolejną bramkę lub asystę Frankowski będzie miał w niedzielę, kiedy Lens zagra na wyjeździe z AC Ajaccio.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.