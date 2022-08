Rekordowa liczba bramek w MLS. Historyczny dzień. Strzelał między innymi Świderski

MLS to najwyższa liga rozgrywek piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. Dzieli się na dwie konferencje, wschodnią i zachodnią, w których rywalizuje łącznie 28. drużyn. Choć w Europie rozgrywki klubowe dopiero się rozpoczną albo są na początkowym etapie, za oceanem sezon trwa w najlepsze. Rozgrywki MLS przebiegają zazwyczaj od marca do listopada.

Grad bramek w MLS, najlepszy wynik w historii

W sobotę 6 sierpnia na boiskach MLS zostało rozegranych 13 spotkań. Kibice na brak emocji z pewnością nie mogli narzekać, o czym świadczy łączna liczba bramek zdobyta w tych meczach. Padło ich aż 57, co jest absolutnym rekordem rozgrywek. Wcześniej najlepszym wynikiem w historii ligi było 46 trafień. Najwięcej bramek, bo aż siedem, padło w dwóch pojedynkach. W konferencji zachodniej Colorado Rapids niespodziewanie pokonało 4:3 czwartą siłę rozgrywek, Minessotę United. W meczu między konferencjami Toronto FC w takim samym stosunku odprawiła Nashville FC. Także Karol Świderki przyczynił się do rekordowego rezultatu. Napastnik grający w Charlotte FC w sobotę popisał się kolejnym trafieniem w przegranym 2:3 starciu z Chicago Fire.

Rozgrywki MLS są coraz częściej wybieranym kierunkiem przez znanych zawodników. W tym roku na przenosiny do amerykańskiej ekstraklasy zdecydował się Gareth Bale. Były piłkarz Realu Madryt premierowe trafienie w barwach Los Angeles FC zanotował końcem lipca w meczu przeciwko Sporting Kansas City. Walijczyk dołożył również swoją cegiełkę do rekordowego wyniku, strzelając bramkę w spotkaniu z Real Salt Lake. W MLS nie brakuje też innych polskich akcentów. Zawodnikiem Portland Timbers jest Jarosław Niezgoda, a barw New York Red Bulls broni Patryk Klimala

