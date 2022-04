Real walczy z Manchesterem City o 22-latka. Może dać nawet 100 mln euro

Ostatnio coraz więcej mówi się o ruchach transferowych Realu Madryt. Hiszpański klub stara się odmłodzić drużynę. Głównym celem transferowym zespołu jest oczywiście sprowadzenie Kyliana Mbappe. Jednak oprócz Francuza na liście życzeń jest piłkarz AS Monaco Aurelien Tchouameni.

Aurelien Tchouameni w Realu Madryt? Na drodze stają inne kluby

22-latek ma ważny kontrakt z AS Monaco do końca czerwca 2024 roku. Francuski klub wycenił defensywnego pomocnika na 60 mln euro. Jednak duże zainteresowanie ze strony innych zespołów może zwiększyć tę cenę nawet do 100 mln euro. Jak podaje "The Telegraph", w takiej sytuacji liderem w walce o 22-latka jest drużyna Carlo Ancelottiego. Zespół wykonał już pierwsze ruchy w kierunku pozyskania Francuza.

Jednak w działaniach nie ustępuje również PSG. Jak donosi "Le Parisien" zespół z Paryża jest zdeterminowany, by wzmocnić drugą linię. Porażka w 1/8 finału Ligi Mistrzów utwierdziła francuski klub w potrzebie znalezienia partnera dla Marco Verattiego. Kandydatami do tej roli są Paul Pogba oraz Aurelien Tchouameni. W przypadku zawodnika AS Monaco problemem może być kwota, jaką PSG musiałoby zapłacić za piłkarza.

Co więcej, w grze o Francuza pojawił się również Manchester City, który poszukuję następcy Fernandinho. Dla drużyny Pepa Guradioli Tchouameni byłby idealnym wyborem, jednak priorytetem klubu pozostaje pozyskanie Erlinga Haalanda. Nie wydaje się więc, by zespół było stać na dwie, tak potężne transakcje.

W tym sezonie Tchouameni rozegrał 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty.