Arkadiusz Milik przyćmił nawet "El Clasico". Polak na okładce. Wymowny podpis

Arkadiusz Milik zanotował kolejny świetny występ w barwach Olympique Marsylia. Drużyna Polaka w niedzielę zmierzyła się z OGC Nice w derbach Lazurowego Wybrzeża. Oba zespoły mogły pochwalić się takim samym dorobkiem punktowym. Stawką pojedynku był nie tylko prestiż, ale i awans na drugą pozycję w tabeli.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Marsylii 2:1. Wielki udział w tym miał właśnie Arkadiusz Milik, który tuż przed przerwą pewnie wykorzystał rzut karny i dał swojej drużynie prowadzenie. Dla snajpera było to już siódme trafienie w tym sezonie Ligue 1. Po zmianie stron podwyższył Cedric Bukambu. Goście byli w stanie odpowiedzieć jedynie bramką kontaktową autorstwa Mario Leminy.

Olympique Marsylia dopisał do swojego dorobku kolejne trzy punkty i awansował na drugie miejsce w tabeli francuskiej ekstraklasy. Mecz ten, jak i występ Arkadiusza Milika, nie przeszły bez echa we Francji. Polak znalazł się na okładce prestiżowego dziennika "L'Equipe", choć w niedzielę rozegrano także mecze AS Monaco - PSG i Real Madryt - FC Barcelona.

To wielkie wyróżnienie dla reprezentanta Polski. "OM. Wściekłość w sercu" - napisano obok zdjęcia Milika. Nasz rodak zebrał wysokie noty od francuskich dziennikarzy za swój występ.

"Po jego golu stadion oszalał. Polak, który w ostatnich tygodniach jest w dobrej formie, trafił do siatki po rzucie karnym, strzelając czwartego gola w czterech ostatnich meczach. Ta bramka wynagrodziła jego wysiłki na froncie ofensywnym Marsylii. W drugiej połowie robił, co mógł, ale rzadko dostawał piłki" -czytamy na stronach portalu maxifoot.fr, który grę Milika ocenił na "siódemkę" w 10-stopniowej skali (10 najwyższa). 28-latek został też wybrany graczem meczu.

Tylko nico niżej, bo na 6,5, występ polskiego napastnika ocenili dziennikarze lephoceen.fr. "Szóstkę" Milik dostał od sofoot.com. Portal footmercato.net przyznał mu natomiast notę 5,5. "Polski napastnik po raz kolejny trafił do siatki, choć w pierwszej połowie był raczej dyskretny. W drugiej pomagał jak mógł w defensywie" - czytamy w uzasadnieniu.

Arkadiusz Milik w tym sezonie strzelił już 20 goli dla Olympique Marsylia we wszystkich rozgrywkach. Oprócz siedmiu trafień w Ligue 1, ma też na swoim koncie pięć w Pucharze Francji i po cztery w Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy.

