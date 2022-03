Sensacyjny transfer Sebastiana Szymańskiego o krok. Agent potwierdza doniesienia

Sebastian Szymański to jeden z kilku piłkarzy, którzy wciąż grają w rosyjskiej Premier Lidze. Będący gwiazdą Dynama Moskwa 22-latek już wkrótce może zmienić pracodawcę. - Jestem dogadany z Dynamem Moskwa, [...] Jesteśmy już umówieni, że za określoną kwotę będzie mógł zmienić zespół. Rozmowy trwają i są na bardzo zaawansowanym etapie. Transfer jest właściwie przesądzony. To kwestia najbliższych tygodni i Szymański będzie grał w innej lidze - potwierdził jego agent Mariusz Piekarski.

Sebastian Szymański może trafić do Realu Sociedad

Taka deklaracja wzmogła plotki wokół 22-latka, bo Szymański to nie tylko gwiazda Dynama Moskwa, ale także całej ligi rosyjskiej. "Mundo Deportivo" poinformowało, że ofensywny pomocnik może być zastępcą Mikela Oyarzabala w Realu Sociedad. Hiszpan jest liderem baskijskiego klubu, strzelił dziewięć goli w 22 meczach w La Lidze, ale kilka dni temu zerwał więzadła krzyżowe i nie zagra do końca sezonu.

Hiszpański dziennik przekazał także, że na celowniku Realu znaleźli się Remy Cabella oraz Viktor Claesson. Obaj piłkarze, którzy również mogą występować na pozycji ofensywnego pomocnika, kilka dni temu rozwiązali kontrakty z Krasnodarem.

Szymański może więc pójść śladem Grzegorza Krychowiaka i zmienić klub tylko na kilka spotkań. Czas na decyzję ma 7 kwietnia (specjalny termin wyznaczony przez FIFA). Zajmujący szóste miejsce w lidze Real Sociedad ma do rozegrania jeszcze dziewięć spotkań w tym sezonie na przestrzeni półtora miesiąca. Transfer wydaje się być realny, bo zespół wciąż ma szansę nawet na czwarte miejsce, które gwarantuje grę w Lidze Mistrzów. Strata do czwartego Atletico wynosi zaledwie cztery punkty.

Na razie konkretów brak, nie wiadomo także, czy Real chciałby go ściągnąć jako punktowe wzmocnienie do końca sezonu czy podjąć kwestię wykupu po zakończeniu rozgrywek. Agent piłkarza zaznaczył, że nawet gdyby nie udałoby się sprzedać piłkarza do 7 kwietnia, to z Dynama odejdzie po sezonie.

Jeśli Szymański trafiłby do klubu, byłby jedynym polskim piłkarzem w La Lidze. W tym sezonie Polak ma na koncie sześć goli i osiem asyst w 20 spotkaniach ligowych w Rosji. 22-latek został powołany na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski