Milik znów trafia w Ligue 1! "To najlepsze, co mogło się zdarzyć" [WIDEO]

Arkadiusz Milik nie był w stanie trafić w rozgrywkach Ligue 1 przez cztery miesiące, ale od początku lutego reprezentant Polski trafia coraz częściej. Jego gol przeciwko Metz został wybrany trafieniem miesiąca w lidze francuskiej. Milik strzelił gola i dołożył asystę w meczu ze Stade Brestois (4:1), i trafił na okładkę "L'Equipe" z dopiskiem "jak delfin w wodzie". Polak przed meczem z OGC Nice miał 19 zdobytych bramek we wszystkich rozgrywkach.

Arkadiusz Milik znów trafia w Ligue 1. Tym razem wykorzystał karnego

Mecz Olympique Marsylii z Niceą od początku był zacięty, ale na bramki musieliśmy poczekać do zakończenia pierwszej połowy. To wtedy Cengiz Under został sfaulowany przez obrońcę Nicei. Arkadiusz Milik podszedł do rzutu karnego i pewnie pokonał Waltera Beniteza. - Milik trafia bardzo pewnie. Zmylił bramkarza, bramka do szatni. To najlepsze, co mogło się zdarzyć dla drużyny, która ma ten mecz wygrać - mówili komentatorzy Canal+ Sport.

Tym samym Arkadiusz Milik strzelił swojego siódmego gola w tym sezonie Ligue 1 i trafił po raz 20. we wszystkich rozgrywkach. Wcześniej Polak strzelił w lidze przeciwko Brestowi, Lorient i Metz oraz zanotował hat-tricka w meczu z Angers. Jeżeli Marsylia wygra z OGC Nice, to drużyna prowadzona przez Jorge Sampaoliego wróci na drugie miejsce w tabeli z 53 punktami i będzie miała punkt przewagi nad Rennes oraz trzy punkty nad Niceą.