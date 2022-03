Francuskie media przejechały się po Arkadiuszu Miliku. "Nie ma nic"

W sobotnim meczu Ligue 1 Paris Saint Germain nieoczekiwanie przegrało na wyjeździe z Nice 0:1. Bramka Andy'ego Delorta sprawiła, że piłkarze Christophe'a Galtiera wskoczyli na drugie miejsce w tabeli. W niedzielę wiceliderem ponownie mogła zostać Marsylia, ale nie wykorzystała szansy.

Po porażce z Clemont (0:2) i remisie z Troyes (1:1), przyszła porażka z Monaco. O zwycięstwie gości zadecydowała bramka Gelsona Martinsa z 58. minuty. Monaco wygrało 1:0, choć w całym meczu miało zaledwie pięć sytuacji strzeleckich, przy 13 Marsylii. Zespół Jorge Sampoliego nie tylko więcej kreował, ale też częściej utrzymywał się przy piłce (68 procent czasu gry). Kompletnie jednak zawiódł atak drużyny, którzy tworzyli: Dimitry Payet, Cedric Bakambu i Arkadiusz Milik.

Payet nie oddał celnego strzału, ale przynajmniej zaliczył aż sześć kluczowych podań! Bakambu opuścił murawę już po 65 minutach, a Polak grał całe spotkanie, ale przegrywał pojedynki z obrońcami i ani razu nie trafił w bramkę, choć uderzał czterokrotnie.

"To był dość dyskretny występ Polaka, nawet wtedy kiedy czasem coś próbował zrobić" - taką krótką recenzję Milika wystawił serwis coeurmarseillais.fr, który przyznał mu "3" w skali od 1-10. Tak nisko ocenił go też portal maxifoot.fr. "Taki występ nie pomoże w ocenie Polaka, którego forma i tak jest podważana. Jeśli Milik nie otrzymuje dobrych podań, to nie ma nic do zaoferowania" - czytamy w uzasadnieniu.

Minimalnie lepszą notę wystawił serwis footmercato.net. "Grał obok Cedrica Bakambu. Często znajdował się tyłem do bramki, jednak obrońcy AS Monaco skutecznie go powstrzymywali. Milik nie trafił w bramkę w dwóch dogodnych sytuacjach, choć powinien je wykorzystać" - tak uzasadniono notę "3,5".

Marsylii ucieka Liga Mistrzów

Marsylia zajmuje 3. miejsce w Ligue 1 z dorobkiem 47 punktów. Dwa pkt więcej ma Nice, a prowadzi PSG (62). Monaco jest ósme (41 pkt). 13 marca marsylczycy zagrają na wyjeździe z Brest, które zajmuje 12. pozycję.

28-letni Polak ma na koncie 16 goli, ale tylko pięć w Ligue 1. - Myślę, że Sampaoli zostanie, a Milik odejdzie. Im więcej się dzieje, tym bardziej to jest oczywiste. Chyba że trener da Polakowi jeszcze szansę przed końcem sezonu, ale skłaniałbym się ku temu, że Milik jednak odejdzie - mówi Nicolas Filhol z portalu footballclubdemarseille.fr.