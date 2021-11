PSG traci nadzieję. "The Athletic" podpala lont ws. Kyliana Mbappe

Transferowe spekulacje dotyczące przejścia Kyliana Mbappe do Realu Madryt był szeroko komentowany w mediach podczas letniego okienka transferowego. Ostatecznie Francuz został w PSG, ale jego dalsza przyszłość we francuskim klubie stanęła pod ogromnym znakiem zapytania.

Francuz konsekwentnie odmawia podpisania nowego kontraktu z PSG (obecny wygasa w czerwcu 2022 roku) i już od stycznia 2022 roku będzie mógł dogadać się z nowym klubem, aby przejść do niego za darmo w lecie 2022 roku.

Mbappe odejdzie z PSG? "Mogę tylko drżeć na myśl o tym, ile będzie warta umowa"

PSG robi wszystko, aby Francuz został w ekipie z Parku Książąt na dłużej. "PSG nadal oferuje mu lepsze warunki, ale teraz traci nadzieję, że 22-latek podpisze nowy kontrakt. We francuskim klubie Mbappe wydaje się być dość szczęśliwy, ale jego koledzy z drużyny nie wiedzą, co on sam planuje zrobić. Z kolei Real Madryt jest przekonany, że sprowadzi go za darmo" - donosi "The Athletic".

Pozycja wyjściowa Realu Madryt ws. pozyskania francuskiego napastnika jest bardzo dobra. "Jeśli podpisujesz kontrakt z graczem za darmo, możesz go podwoić. Oprócz tego pojawia się kwota, którą piłkarz może dostać za podpisanie umowy. Mogę tylko drżeć na myśl o tym, ile będzie warta umowa Mbappe. Real Madryt był podobno skłonny zaoferować latem PSG 200 milionów euro, więc gdybym był agentem Mbappe negocjującym teraz jego darmowy transfer, powiedziałbym: "Chcemy 50 milionów euro wpisowego dla gracza i 50 milionów euro dla agenta" - mówi anonimowo dla "The Athletic" jeden z dyrektorów sportowych z Premier League.

Mbappe mógł odejść z PSG w lecie 2021 roku. Pierwsza oferta Realu za zawodnika wynosiła 160 milionów euro, a następna osiągnęła aż 200 milionów euro. Obie zostały przez klub z Paryża odrzucone. "Jeśli odrzucili te kwoty, mając rok do końca jego kontraktu, jestem oszołomiony" - dodaje dyrektor sportowy Premier League. "Jedyne co mi przychodzi na myśl, to jest to, że byli pewni, że będą w stanie przekonać go do podpisania z nimi nowego kontraktu. Wygranie Ligi Mistrzów w tym roku i wygranie ligi francuskiej nie jest warte 200 milionów euro. Gdybym zrobił to z moim właścicielem, kosztowałoby mnie to pracę" - podsumowuje.

Kylian Mbappe w obecnym sezonie zagrał w 19 meczach dla PSG we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich dziewięć goli i zanotował aż 12 asyst. Francuski napastnik w poniedziałek na gali Złotej Piłki zajął dziewiąte miejsce. Serwis transfermarkt.de wycenia piłkarza na 160 mln euro.