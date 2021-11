Robert Lewandowski najlepszy w historii, ale to Boniek wciąż ma jedną przewagę

W poniedziałek odbyła się gala wręczenia Złotej Piłki. Zgodnie z przeciekami prestiżowa nagroda trafiła do Leo Messiego, a nie Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie ma szczęścia do nagrody organizowanej przez "France Football". Rok temu plebiscyt został odwołany przez organizatorów, a w tym przegrał różnicą zaledwie 33 głosów. Mimo to zawodnik przeszedł do historii polskiego futbolu.

Złota Piłka. Zbigniew Boniek ma więcej nominacji niż Lewandowski

Drugie miejsce, które zajął Robert Lewandowski, czyni go najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w historii Złotej Piłki. W przeszłości na podium prestiżowego plebiscytu znalazło się dwóch polskich zawodników. Na trzeciej pozycji w 1974 roku znalazł się Kazimierz Deyna, natomiast osiem lat później podobny wynik osiągnął Zbigniew Boniek.

Choć Lewandowski przebił wyczyny legendarnych reprezentantów, to wciąż pod jednym względem lepszy jest Boniek. Były piłkarz Juventusu oraz Romy był nominowany do Złotej Piłki aż siedem razy (1978-1983, 1985), natomiast Robert Lewandowski - sześć.

Po raz pierwszy napastnik znalazł się wśród nominowanych w 2013 roku jeszcze za czasów gry w Borussii Dortmund. Dwa lata później Lewandowski zajął czwarte miejsce w zestawieniu, a w latach 2016-2017 zajmował odpowiednio 16. i 9. miejsce. Później pojawił się w plebiscycie Złotej Piłki w 2019 roku i zajął 8. miejsce. Na razie jego wyczyny zamyka drugie miejsce zdobyte w 2021 roku.

- Po tak ciężkim okresie dla całego świata. To coś nowego, coś wyjątkowego. Wprawdzie nie jesteśmy na murawie, na boisku, ale to fajne przeżycie. Każda nagroda to coś niezwykłego. To część życia. Nagroda za coś, co robisz każdego dnia. Taki wieczór to wyjątkowy moment, a nagroda jest specjalna i warto tu być. - Zrobiłem wszystko, co mogłem, by wygrać - powiedział Lewandowski na gali wręczenia Złotej Piłki, na której otrzymał nagrodę dla najlepszego napastnika roku.