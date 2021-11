Włoski dziennikarz się skompromitował. Na tym miejscu umieścił Lewandowskiego

Robert Lewandowski zdobył 580 pkt i zajął drugie miejsce w plebiscycie Złota Piłki za 2021 rok. Do pierwszego Leo Messiego zabrakło mu zaledwie 33 pkt. To najlepszy wynik w karierze Lewandowskiego i jakiegokolwiek Polaka (na podium byli jeszcze Kazimierz Deyna i Zbigniew Boniek).

Obóz Lewandowskiego rozgoryczony Złotą Piłką. Wymowne słowa

Po zakończeniu plebiscytu osoby, które znalazły się w gronie elektorów, ujawniają, na kogo oddawały swoje głosy. Do tego grona dołączył włoski dziennikarz, Paoo Condo, który w mediach społecznościowych opublikował top 5 jego zdaniem najlepszych piłkarzy świata w plebiscycie Złota Piłka. Dziennikarz wskazał także najlepszą trójkę bramkarzy na świecie.

Włoski dziennikarz pokazał, jakby głosował w plebiscycie Złota Piłka. "Odegrał kluczową rolę"

Moje głosy na Złotą Piłkę: 1) Jorginho, 2) Benzema, 3) Messi, 4) Lewandowski, 5) Kjaer. O trofeum Jaszyna: 1) Donnarumma, 2) Mendy, 3) Oblak - napisał na Twitterze Condo, który na co dzień jest pracownikiem gazety "La Repubblica" i stacji Sky Sport Italia. W głosowaniu na trofeum Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza głosował na Gianluigiego Donnarummę (Milan / PSG), Edouarda Mendy'ego (Chelsea) oraz Jana Oblaka (Atletico Madryt) i tutaj jego głosowanie pokryło się z ostateczną kolejnością.

Włoski dziennikarz wytłumaczył również, dlaczego Jorginho powinien sięgnąć po Złotą Piłkę. - Chelsea nie należała do grona faworytów do zwycięstwa w Lidze Mistrzów na początku sezonu i to samo można powiedzieć o reprezentacji Włoch na Euro 2020. Jorginho odegrał kluczową rolę w obu zespołach, dlatego głosowałem na niego, a nie dlatego, że jest Włochem. Nigdy wcześniej nie wybrałem rodaka - powiedział Paolo Condo w rozmowie z football-italia.net.

Lewandowski skomentował wyniki Złotej Piłki. "Żaden zawodnik nie może wygrać bez silnego zespołu"

- Gratulacje dla Leo Messiego i Alexii Putellas, zwycięzców Złotej Piłki. Gratulacje również wszystkim nominowanym zawodnikom! Ja wygrałem napastnika roku. Żaden zawodnik nie może wygrać indywidualnej nagrody bez silnego zespołu i wiernych fanów. Dziękuję za Wasze wsparcie - napisał Robert Lewandowski na swoim profilu na Twitterze.

To nie skandal, ale nie dla polskiego kibica. "William Shakespeare też się pomylił"

W poniedziałek na gali przyznano także inne nagrody. Kopa Trophy, czyli nagrodę dla najlepszego zawodnika do 21 lat, dostał Pedri (FC Barcelona). Po Złotą Piłkę sięgnęła piłkarka Alexia Putellas (FC Barcelona). Nagrodę imienia Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza dostał Gianluigi Donnarumma (PSG). A klubem roku wybrano Chelsea, czyli aktualnego triumfatora Ligi Mistrzów.

Złota Piłka 2021. Wyniki plebiscytu i liczba punktów