Zwycięzca Złotej Piłki nie wytrzymał i pyta "France Football": Szczerze?

Lionel Messi zdobył swoją siódmą Złotą Piłkę, pokonując w głosowaniu Roberta Lewandowskiego. Takie rozstrzygnięcie plebiscytu tygodnika "France Football" wywołało spore zamieszanie w piłkarskim środowisku. Nie brakuje głosów wstawiających się za Polakiem.

Zdobywca Złotej Piłki z 1990 roku broni Lewandowskiego. "Z całym szacunkiem dla Messiego"

Jedną z osób, które wspierają piłkarza Bayernu i twierdzą, że to on powinien zwyciężyć, jest Lothar Mattheus. - Szczerze? Nic już nie rozumiem. Z całym szacunkiem dla Lionela Messiego i innych wielkich piłkarzy, którzy byli kandydatami, ale żaden z nich nie zasłużył na to tak bardzo jak Lewandowski - mówił w studiu niemieckiego oddziału telewizji Sky Sports.

Kahn mniej stanowczy. "Lewy od dawna zasiada na Olimpie wielkich piłkarzy bez Złotej Piłki"

Mattheus zdobywał Złotą Piłkę w 1990 roku. Głos zabrał także trzeci zawodnik plebiscytu z 2002 roku, Oliver Kahn, który obecnie jest także dyrektorem Bayernu Monachium. Jego opinia była jednak znacznie spokojniejsza. - Lewandowski zasługiwał na zdobycie Złotej Piłki w tym samym stopniu, co na zgarnięcie nagrody dla najlepszego strzelca, bo od lat gra na zdecydowanie najwyższym poziomie. Ale i tak gratuluję Lionelowi Messiemu. Choć nawet bez Złotej Piłki Lewy od dawna zasiada na Olimpie wielkich piłkarzy. On dalej będzie kandydatem do zdobycia nagrody w następnych latach - stwierdził Niemiec po ogłoszeniu wyników plebiscytu.

To nie skandal, ale nie dla polskiego kibica. "William Shakespeare też się pomylił"

"Lionel Messi zasłużył na Złotą Piłkę. Tak, zasłużył. Dla polskiego kibica może nie aż tak bardzo jak Robert Lewandowski, ale jednak Argentyńczyk miał w mijającym roku chwile glorii i chwały. Jego wygrana to żaden skandal" - pisał w swoim komentarzu do wyników i zdobycia nagrody przez Lionela Messiego dziennikarz Sport.pl, Bartłomiej Kubiak.

O "skandalach" i "wielkiej kradzieży" szeroko pisały natomiast niemieckie media. Dziennikarze pytają się: co jeszcze miał zrobić Lewandowski, żeby zdobyć Złotą Piłkę?