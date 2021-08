Media: PSG wyceniło Mbappe! Klub poważnie podchodzi do odejścia gwiazdy

Paris Saint-Germain ma po raz pierwszy rozważać potencjalne odejście Kyliana Mbappe - informuje włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport". Francuzi żądają jednak ogromnych pieniędzy za 22-latka. Kwota ma obejmować część bonusu, jaki PSG będzie musiało zapłacić AS Monaco.

Pełna cena transferowa Mbappe ma wynosić 180 milionów euro. Według mediów ma być ona podzielona następująco: 145 mln euro dla Paris Saint-Germain oraz 35 milionów, jakie wicemistrz Francji będzie musiał przekazać na konto poprzedniego klubu piłkarza.

Kylian Mbappe wciąż nie przedłużył kontraktu z PSG. "Sytuacja Neymara"

Według RMC Sport Kylian Mbappe odrzucił ofertę pięcioletniego kontraktu, na którym miałby zarobić 25 mln euro na rękę. - Stawia go to na równi z Neymarem i Messim, którzy korzystają z ulg podatkowych dla obcokrajowców - pisze "La Gazzetta dello Sport". Kontrakt 22-latka z klubem ze stolicy Francji jest ważny do końca czerwca 2022 roku, a sam zawodnik jak dotąd nie zdecydował się złożyć podpisu pod nową umową. Włoscy dziennikarze piszą, że sytuacja negocjacyjna napastnika z klubem jest niemal taka sama, jak ta Neymara z 2019 roku.

- Neymar został odstawiony na boczny tor w ramach środków zapobiegawczych, mając czas na wysłuchanie propozycji ze strony FC Barcelony. Wszystkie okazały się jednak niewystarczające - czytamy w artykule. Gazeta dodaje również, że nawet jeżeli PSG uda się zatrzymać Mbappe przed podpisaniem przez niego kontraktu z innym klubem, nie będzie to długa współpraca. "Do separacji doszłoby w 2023 roku" - napisano.

Dwa czołowe hiszpańskie dzienniki - "AS" i "Marca" zamieściły zdjęcie Mbappe na okładkach swoich wtorkowych wydań. Pierwsza z gazet wskazuje, że transfer Francuza będzie związany z ewentualnym odejściem Cristiano Ronaldo z Juventusu i możliwością stworzenia duetu marzeń w PSG, wspólnie z Leo Messim i Neymarem. "Do transakcji może dojść już tego lata. Szacuje się, że oferta Realu Madryt za Mbappe wyniesie 130-170 milionów euro" - przekonuje dziennik.