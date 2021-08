Ciężkie chwile piłkarzy przed decydującym meczem w Lidze Mistrzów. "Fatalna noc"

Według portugalskiego dziennika "A Bola" kibice PSV Eindhoven odpalili fajerwerki o czwartej nad ranem. Można się łatwo domyślić, że zostało to zrobione nieopodal hotelu, w którym spali piłkarze Benfiki Lizbona. Media podkreślają, że to "fatalna noc" dla przyjezdnych piłkarzy zwracając również uwagę, że spali oni godzinę krócej przez różnicę czasową między Portugalią a Holandią.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Benfica Lizbona z dodatkowymi utrudnieniami przed rewanżem w Eindhoven. "Wsparcie" kibiców pomoże w odrobieniu strat?

W mediach społecznościowych portugalskie dzienniki opublikowały nagrania z nocy z poniedziałku na wtorek. Nocne "wsparcie" kibiców PSV Eindhoven można obejrzeć na nagraniu poniżej:

Przypomnijmy, że PSV Eindhoven do rewanżowego starcia IV rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów podchodzi po porażce w Lizbonie 1:2. Pierwsze starcie obu drużyn odbyło się w zeszłym tygodniu na Estadio da Luz. Warto podkreślić, że jeżeli drużyna Rogera Schmidta myśli o awansie, musi strzelić co najmniej dwa gole zakładając, że Benfica nie zdobędzie ani jednego. Spowodowane to jest zniesieniem zasady bramek zdobytych na wyjeździe, bez której drużyny rywalizują od początku kwalifikacji w sezonie 2021/22.

Media: Legia znalazła idealnego następcę Juranovicia. Jest oferta

W poprzednim sezonie oba zespoły walczyły o puchar Ligi Europy, jednak żaden z nich nie dotarł nawet do 1/8 finału. W poprzedniej fazie Portugalczycy przegrali z Arsenalem 3:4, a od Benfiki lepszy okazał się Olympiakos Pireus, który wygrał 5:4. PSV Eindhoven podejmie Benficę Lizbona we wtorek, 24 sierpnia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.