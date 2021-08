PSG dementuje! Fałszywa wiadomość ws. Messiego obiegła internet

Przed rozpoczęciem letniego okienka transferowego mało kto mógłby się spodziewać, że Leo Messi nie będzie w tym sezonie kontynuował kariery w FC Barcelonie. Zawirowania w klubie z Katalonii i fatalna sytuacja ekonomicznym sprawiły, że 34-latek ostatecznie musiał odejść. Wybór padł na PSG, które jako jeden z niewielu klubów był w stanie sprostać kwestiom finansowym całej operacji.

Klub zaprzecza doniesieniom

Już podczas prezentacji Argentyńczyka kibice tłumnie zebrali się na ulicach Paryża i w okolicach Parc des Princes. Szaleństwo wywołane jego przybyciem sprawiło, że fani tłumnie rzucili się do sklepów w celu zakupu koszulki z jego nazwiskiem.

Okazuje się jednak, że w sieci krążyły fałszywe informacje na temat liczby sprzedanych trykotów z nazwiskiem Argentyńczyka. PSG potwierdziło, że koszulka Leo co prawda była ich najlepszym debiutem w historii, jednak sprzedaż nie osiągnęła miliona sztuk (tyle klub sprzedawał przez dwa poprzednie sezony). L'Equipe z kolei dodał, że nieprawdziwa informacja pochodzi z tweeta z 2014 roku. Paryski klub nie zdradził jednak, ile sprzedał koszulek z nazwiskiem nowej gwiazdy klubu.

Michael Jordan zarabia na sprzedaży koszulek Messiego

Ze sprzedażą koszulek Leo Messiego wiąże się za to jeden ciekawy fakt. Na koszulkach PSG widnieje logo Air Jordan. Imponująca sprzedaż trykotów Argentyńczyka sprawia, że legenda koszykówki Michael Jordan może liczyć na pięć proc. ze sprzedaży danego trykotu. Oznacza to, że jak dotąd zarobił w ten sposób ponad sześć milionów euro. Jeśli te kwoty są autentyczne, to klub zarobił na nich już 120 milionów euro. Przy założeniu, że cena koszulki PSG z nazwiskiem Messi na plecach to 165 euro, łącznie sprzedano ich około 700 tys. sztuk.

W najbliższej kolejce Ligue 1 klub z Parc des Princes zagra na wyjeździe z Brest. Sporo wskazywało na to, że może to być data debiutu Leo Messiego w nowych barwach. Hiszpańskie media poinformowały jednak, że dojdzie do niego tydzień później.

"Marca" donosi, że debiut Messiego nastąpi 29 sierpnia w ligowym spotkaniu z Reims. 34-latek dostanie wtedy kilkanaście minut w drugiej połowie. Dopiero po wrześniowej przerwie reprezentacyjnej Argentyńczyk zacznie regularnie występować w pierwszej jedenastce. Wszystko to decyzja Mauricio Pochettino, który nie zamierza zbyt szybko wprowadzać swojego rodaka do składu.