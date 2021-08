Kibice odwrócili się od Barcelony. Smutne obrazki na Camp Nou

Barcelona rozpoczęła sezon w dramatycznej atmosferze. Klub ma ogromne problemy finansowe, przez co do ostatniej chwili nie było wiadomo czy uda się zgłosić nowych piłkarzy, którzy byli już klubie. W dodatku z Camp Nou pożegnał się Leo Messi, co pomimo problemów do końca wydawało się niemal niemożliwe.

Kolejna przykra wiadomość dla FC Barcelony. Tak źle nie było od lat

Drużyna z Katalonii sprawiła jednak sporą radość kibicom na otwarcie sezonu i pokonała 4:2 Real Sociedad. Był to także pierwszy mecz od 17 miesięcy, na którym mogli się pojawić kibice. Dwie bramki w tym spotkaniu zdobył Martin Braithwaite, a po jednym trafieniu dołożyli Gerard Pique i Sergi Roberto.

Pomimo że kibice po raz pierwszy od dawna mogli zasiąść na trybunach, to frekwencja zdecydowanie nie dopisała. Tak słabego wyniku na meczu Barcelony nie było od bardzo dawna. Ze względu na obostrzenia mecz z Realem Sociedad mogło obejrzeć 30 tys. fanów (1/3 pojemności stadionu). Już na kilka dni przed meczem wiadomo było jednak, że trudno będzie nawet zbliżyć się do tej liczby. Według dziennika "Bild", na dwie doby przed meczem sprzedanych zostało zaledwie 15 820 biletów.

Ostatecznie na stadionie pojawiło się więcej kibiców - 20 384, ale i tak jest to bardzo słaby wynik nawet jak na czasy pandemii. "Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli wesprzeć drużynę!" - napisano w mediach społecznościowych klubu. Dla porównania w sezonie 2019/2020 na meczu otwarcia pojawiło się 79 tysięcy fanów, a rok wcześniej 52 tysiące. W normalnych okolicznościach 30 tysięcy biletów, które były dostępne, rozeszłoby się bardzo szybko. To wszystko dobrze pokazuje, jak ważny dla klubu był Messi - dziś już gracz PSG.