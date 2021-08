Właściciel PSG ma nowy cel! Teraz aż trzy kluby we Francji są lepsze

PSG króluje w letnim okienku transferowym. Paryżanie zakontraktowali kilka gwiazd na czele z Leo Messim. Oprócz Argentyńczyka do klubu trafili: Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos i Gianluigi Donnarumma. W dodatku w zespole w dalszym ciągu jest cała plejada gwiazd, które dołączyły wcześniej do klubu. Takie ruchy mają dać tym razem upragnioną Ligę Mistrzów. Okazuje się jednak, że to nie wystarczy katarskim właścicielom klubu i mają oni kolejne ambitne plany.

Ambitne plany właścicieli PSG. Problemem władze Paryża

Właściciele klubu planują w najbliższym czasie dokonać generalnej przebudowy swojego stadiou - Parc des Princes. Na trybuny stadionu może wejść "zaledwie" 48 tysięcy widzów, co zdecydowanie nie odpowiada ogromnemu zainteresowaniu ze strony kibiców. Katarczycy nie chcą być gorsi od swojej konkurencji z Ligue 1. Większą pojemność mają stadiony w Lyonie (60 tys.), Lille (50 tys.), i Marsylii (67 tys.).

- Musimy rozbudować ten stadion. Kocham obecne Parc des Princes, ale nowy obiekt musi być odpowiedni dla naszych fanów i przyszłości klubu. Atrakcyjność i sława PSG sprawiają, że kibice zasługują na więcej miejsc - komentował prezes klubu Nasser Al-Khelaifi w rozmowie z radiem Europe 1.

Problemem mogą być jednak władze Paryża, które blokują plany rozbudowy Parc des Princes. Obiekt jest własnością miasta. W dodatku jest zapisany do rejestru zabytków, a tuż obok niego znajduje się obwodnica, co może ograniczać możliwości rozbudowy. Właściciele PSG chcieliby, aby pojemność stadionu zwiększyć do 80 tysięcy, podczas gdy władze zgadzają się na co najwyżej 60 tysięcy. Jakiekolwiek prace na stadionie mogłyby się rozpocząć dopiero po igrzyskach olimpijskich w 2024 roku.