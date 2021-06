Arkadiusz Milik może wrócić do Serie A. Ustalono cenę za Polaka

Arkadiusz Milik trafił do Olympique Marsylia w zimowym oknie transferowym, ale coraz więcej wskazuje na to, że pobyt we Francji będzie dla niego jedynie krótkim przystankiem w piłkarskiej karierze. Napastnik w barwach OM strzelił dziewięć goli w lidze i został najlepszym strzelcem zespołu. Choć Milik deklarował kilka tygodni temu, że nigdzie się nie wybiera, to włoskie dzienniki regularnie donoszą o zainteresowaniu ze strony takich klubów, jak chociażby AS Roma, Juventus czy Tottenham, w którym miałby zastąpić Harry'ego Kane'a.

Milik trafi do Juventusu? Marsylia wyceniła zawodnika

"La Gazzetta dello Sport" potwierdza, że Milik znajduje się na celowniku Juventusu. "W notatniku Juve Arkadiusz Milik jest zawsze, był już mocnym kandydatem w ostatnich okienkach transferowych" - czytamy we włoskim dzienniku. Marsylia ustaliła ponoć także kwotę, jaką trzeba zapłacić za Milka. Francuski klub będzie rozpatrywał oferty powyżej 20 milionów euro.

Wiadomo, że po powrocie do Juventus Massimilliano Allegri będzie chciał przebudować ofensywę zespołu. Turyński klub stara się o przedłużenie wypożyczenia Alvaro Moraty. Nie wiadomo, czy Milik walczyłby z tym piłkarzem o pierwsze miejsce w składzie zespołu czy jest rozpatrywany jako jego zastępstow.

Ostatnio "Tuttosport" informowało, że polski napastnik mógłby przejść do Tottenhamu w momencie, gdyby z klubu odszedłby Harry Kane. Anglik zadeklarował, że po sezonie chciałby zmienić pracodawcę po tym, jak Tottenham drugi sezon z rzędu nie awansował do Ligi Mistrzów. W kontekście Kane'a mówi się o zainteresowanie głównie ze strony angielskich klubów, Chelsea oraz Manchesteru United.

