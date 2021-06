Łukasz Fabiański ocenił straconą bramkę. "Myślę, że byłem dobrze ustawiony"

Wynik meczu na stadionie we Wrocławiu już w czwartej minucie otworzył Jakub Świerczok, wykorzystując dobre podanie od Przemysława Frankowskiego. Rosjanie wyrównali w 21. minucie, kiedy to Wiaczesław Karawajew znalazł drogę do siatki, strzelając między nogami interweniującego Fabiańskiego.

REKLAMA

Czerczesow przegapił kluczowy moment meczu Polska - Rosja! "Muszę to nadrobić"

Łukasz Fabiański ocenia akcję bramkową Rosjan

Po zakończeniu spotkania bramkarz West Hamu ocenił, że na gorąco trudno było mu się odnieść do swojego zachowania. - Muszę obejrzeć powtórkę, bo nie miałem jeszcze okazji tego widzieć. Jak zobaczę, to będzie łatwiej mi ocenić - przyznał w rozmowie z TVP Sport.

Następnie Łukasz Fabiański ocenił, że była możliwość obrony uderzenia rosyjskiego obrońcy. - Zawsze jest niedosyt kiedy pada bramka, kiedy wpuszczam gola. Myślę, że byłem dobrze ustawiony, strzał był z bliska. Może jakby piłka poleciała wyżej, to by nie przeszła. To są sytuacyjne rzeczy - dodał.

Zobacz wideo Trzech piłkarzy mocno zawiodło Souse! "To mogło być zamknięcie drzwi na Euro" [SEKCJA PIŁKARSKA EXTRA]

Łukasz Fabiański ocenia postawę całego zespołu

W dalszej części wywiadu bramkarz reprezentacji Polski podsumował grę całego zespołu w spotkaniu z Rosją. - Były takie chwile ze zachowywaliśmy się zbyt pasywnie, kiedy Rosjanie byli przy piłce. Powinniśmy agresywniej podchodzić i nie pozwalać im na swobodną grę. Poza tym początkiem, to przez większość pierwszej połowy byli drużyną, która miała kontrolę. To był dla nas dobry sprawdzian - podsumował.

Spięcie Paulo Sousy z dziennikarzem po meczu z Rosją. "Kto to mówi?"

Zremisowany mecz z Rosją był pierwszym z dwóch meczów kontrolnych, jakie czekają reprezentację Polski przed rozpoczęciem Euro 2020. 8 lipca w Poznaniu biało-czerwoni zmierzą się z Islandią. Niecały tydzień później, 14 czerwca Polacy rozpoczną zmagania na mistrzostwach od starcia ze Słowacją.