Tajemnicza wypowiedź Mbappe. Lawina spekulacji po kilku słowach

Negocjacje w sprawie przyszłości Kyliana Mbappe zdają się ciągnąć w nieskończoność. Kontrakt Francuza z Paris Saint-Germain wygasa 30 czerwca 2022 roku, czyli z końcem przyszłego sezonu, a nic nie wskazuje na to, żeby miał zostać przedłużony. Media prześcigają się w spekulacjach na temat ewentualnego transferu zawodnika, a on sam nie chce wypowiadać się na temat swojej sytuacji. Nie przeszkadza mu to jednak w dalszym czarowaniu grą. W środę napastnik dał popis umiejętności i zdobył dwie bramki w wygranym przez PSG 3:2 spotkaniu z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Kylian Mbappe sam cały czas dolewa oliwy do ognia w kwestii swojej przyszłości, unikając jakichkolwiek konkretnych odpowiedzi na ten temat. Nie inaczej było właśnie w środowy wieczór po dwóch bramkach strzelonych Bayernowi. Francuz na pytanie o swoją przyszłość odpowiedział przed kamerami "Sky Sports" tylko "nie wiem" i dodał, że nie chce się na ten temat wypowiadać. To wzmogło lawinę spekulacji na temat ostatecznego odejścia napastnika z PSG.

Cały czas głównym faworytem do zatrudnienia Mbappe jest Real Madryt. Hiszpańskie media cały czas podkreślają, że Francuz jest na szczycie listy życzeń Florentino Pereza. Niedawno dziennikarz Josep Pedrerol poszedł krok dalej i poinformował, że napastnik z pewnością zagra w przyszłym sezonie na Santiago Bernabeu. - Wiem, że w Realu mają większą pewność, że uda się teraz sprowadzić Kyliana Mbappe. Uważam, że Mbappe zagra w Madrycie w przyszłym sezonie - powiedział Hiszpan w programie "El Chiringuito".

Niedawno także bardzo dobrze poinformowana rozgłośnia radiowa "Cadena SER" donosiła, że Mbappe już poinformował władze PSG, że nie przedłuży obowiązującego kontraktu i po sezonie chce odejść z klubu. Paryżanie bardzo chcieliby zatrzymać swoją młodą gwiazdę, ale jeżeli chcą odzyskać coś ze 180 milionów euro, które zapłacili za niego AS Monaco w 2018 roku, to muszą go sprzedać.