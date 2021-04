Pedrerol pewny kolejnego klubu Mbappe. "Zagra tam w przyszłym sezonie"

Kylian Mbappe wciąż nie przedłużył, wygasającego z końcem czerwca 2022 roku, kontraktu z Paris Saint-Germain. Francuzi mają świadomość tego, że mogą stracić swoją największą gwiazdę po zakończeniu sezonu 2020/2021. Kylian Mbappe został wyceniony przez klub na 180 milionów euro i zainteresowany nim jest m.in Real Madryt. PSG jest skłonne na zmniejszenie kwoty w przypadku, gdy do transakcji zostanie włączony Vinicius Junior.

W ostatnich miesiącach media informowały, że Real Madryt interesuje się trzema piłkarzami, których mógłby sprowadzić w letnim oknie transferowym – Erlingiem Brautem Haalandem z Borussii Dortmund, Kylianem Mbappe z Paris Saint-Germain i Davidem Alabą z Bayernu Monachium. Austriak ma dołączyć do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu.

Josep Pedrerol, dziennikarz występujący w programie "El Chiringuito" powiedział, że celem Florentino Pereza jest sprowadzenie wyżej wspomnianej trójki latem tego roku. – Na pewno Alaba będzie łatwiejszą transakcją od pozostałych. W przypadku Haalanda należy zaczekać na informację, czy Borussia Dortmund zgodzi się na sprzedaż po tym sezonie. Wiem, że w Realu mają większą pewność, że uda się teraz sprowadzić Kyliana Mbappe. Uważam, że Mbappe zagra w Madrycie w przyszłym sezonie – powiedział.

Zdaniem mediów w Hiszpanii i Francji, do transakcji z Kylianem Mbappe może zostać włączony Vinicius Junior. – Muszę tu dodać, że Vinicius jest celem transferowym dla dyrektora sportowego Paris Saint-Germain, Leonardo. Będziemy musieli zaczekać na to, co zrobi Real i co na ten temat myśli sam zawodnik – dodał Pedrerol.

Kylian Mbappe zdobył dwie bramki w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium (3:2). W całym sezonie strzelił już 32 gole i zanotował dziewięć asyst w 38 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.