Neymar odreagował klęskę w hicie w turnieju pokera. Zostanie zawodowym pokerzystą?

W 90. minucie meczu Tiago Djalo zasłaniał piłkę przed Neymarem, który nie wytrzymał nerwowo i popchnął rywala, za co dostał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Była to jednocześnie jego trzecia czerwona kartka w ostatnich czternastu występach w lidze. Sprzeczka między zawodnikami przeniosła się z boiska do tunelu prowadzącego do szatni - obaj zawodnicy długo ze sobą dyskutowali i znowu zaczęli się szarpać. Ochroniarze odciągali Neymara od Djalo, a Brazylijczyk uspokoił się dopiero po kilku chwilach.

By zapomnieć o nieudanej niedzieli, Neymar wziął udział w turnieju pokerowym, gdzie spisał się dużo lepiej. Zajął 6. miejsce (w turnieju, w którym wzięło udział 132 zawodników) i zarobił 1749,4 euro - to niewiele, biorąc pod uwagę jego zarobki (sięgające 30 mln euro rocznie), ale to pokazuje, jak dobrze radzi sobie w pokerze. - Poza piłką nożną to sport, który uwielbiam - przyznał kilka lat temu, gdy grał jeszcze w Barcelonie i zdradził, że jego największym rywalem jest Gerard Pique, z którym zawsze zakładali się o to, kto spisze się lepiej w turnieju. Neymar jest też ambasadorem Poker Stars.

Neymar zostanie zawodowym pokerzystą?

- Ciągle powtarza, że kiedy zakończy karierę piłkarską, będzie grał w pokera na poważnie, zostanie profesjonalistą - mówił jego rodak Andre Akkari, zawodowy pokerzysta. - To bardzo mądry facet. Codziennie mnie o coś pyta, regularnie rozmawiamy na WhatsAppie - powiedział kilka miesięcy temu w rozmowie z "Mirrorem". To nie jedyna pasja Neymara poza piłką nożną - gra również w Counter-Strike: Global Offensive i jest fanem brazylijskiego zespołu CS:GO FURIA >>

Na razie Neymar musi skupić się jednak na piłce, bo PSG czekają najważniejsze mecze tego sezonu. W środę w Monachium zagra z Bayernem w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów (rewanż za tydzień we wtorek). PSG musi również odrabiać straty w lidze, bo na siedem kolejek przed końcem sezonu ma trzy punkty straty do prowadzącego Lille (66 pkt). Jednocześnie Paryżanie mają tylko punkt przewagi nad trzecim Monaco i dwa punkty przewagi nad czwartym Olympique Lyon.