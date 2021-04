Neymar nie wytrzymał i zaatakował rywala! Szybka interwencja [WIDEO]

Wydarzeniem meczu PSG z Lille wcale nie była bramka, która dała gościom wygraną w Paryżu. To wydarzenia z 90. minuty, kiedy z boiska po kłótni wylecieli Neymar oraz Tiago Djalo, a ich sprzeczka trwała w tunelu prowadzącym do szatni. Brazylijczyk zaatakował rywala, ale odciągnęli go od niego ochroniarze i przedstawiciele PSG.

