Ojciec Neymara grzmi po brutalnym faulu na synu: Boga to obchodzi! Thiago Mendes przeprasza

Dla PSG była to już czwarta porażka w tym sezonie Ligue 1. Zespół Thomasa Tuchela już na tym etapie rozgrywek przegrał więcej meczów niż w całych poprzednich. Paryżanie mają 28 punktów na koncie i zajmują trzecie miejsce ze stratą punktu do Lyonu i Lille. Jednak to nie wynik spotkania jest największym zmartwieniem dla paryżan, a kontuzja Neymara, której doznał w 98. minucie meczu.

Noga Neymara znalazła się między dwiema nogami przeciwnika i wygięła się w nienaturalny sposób. Brazylijski gwiazdor padł na murawę i zaczął krzyczeć z bólu. Zbliżenia kamer pokazały też, że Neymar zaczął płakać. Boisko opuścił po kilku chwilach na noszach. Na razie nie ma oficjalnego komunikatu, jak bardzo ucierpiała lewa kostka Neymara po faulu Thiago Mendesa. Badanie ma zostać przeprowadzone w poniedziałek, o ile zapalenie kostki na to pozwoli.

Ojciec Neymara grzmi po brutalnym faulu na jego synie. "Jak długo jeszcze?"

Głos po brutalnym ataku piłkarza Lyonu na gwiazdę PSG zabrał ojciec Neymara, który w mediach społecznościowych opublikował wiadomość. - Cholera, jak długo jeszcze? Tak dużo się o tym mówi i tak bardzo pozwalamy na ten nadmiar przemocy! Dlaczego nie zatrzymać tego już na początku, przy pierwszym faulu, po co czekać na siódmy, ósmy lub dziewiąty? Czy musimy analizować takie sytuacje za pomocą systemu VAR, aby zobaczyć, czy to powinno być wykluczenie, czy to jest tak nadmierny faul? - zaczął swój wpis ojciec Brazylijczyka na Instagramie, odnosząc się do pierwszej decyzji arbitra Benoita Bastiena, który dopiero po skorzystaniu z systemu VAR zmienił swoją pierwotną decyzję o żółtej kartce i ukarał Mendesa wykluczeniem z gry.

- Zawodnik wykonuje nieodpowiedzialny, gwałtowny wślizg, przekracza fizyczną przestrzeń drugiego, nawet bez możliwości obrony. [...] Piłka nożna przegrywa. Jak długo będzie to winą ofiary? To zależy od tego, kto kontroluje grę, kto ma możliwość ochrony. Ahh, co zrobić? Boga to obchodzi! - zakończył ojciec Neymara.

Sprawca faulu przeprasza Neymara. "Nie miałem zamiaru go skrzywdzić"

Thiago Mendes również skomentował faul, który popełnił na Neymarze. - Dobry wieczór wszystkim, przepraszam Neymara. Mam nadzieję, że ma się dobrze. Nie miałem zamiaru go skrzywdzić. Wiemy, że Neymar to jeden z najlepszych graczy na świecie. Jak wszyscy Brazylijczycy, podziwiam jego grę. Mam nadzieję, że nie stało mu się nic poważnego i szybko dojdzie do siebie, aby dalej sprawiać radość kibicom. Jeszcze raz przepraszam - powiedział Thiago Mendes specjalnym filmie opublikowanym na Instagramie.

Neymar miał już trzy poważne kontuzje w PSG

Dla Neymara to już trzecia poważna kontuzja, odkąd gra w Paris Saint-Germain. W sezonie 2017-18 doznał złamania piątej kości śródstopia prawej stopy, przez co pauzował 90 dni. Pomiędzy 26 lutego a 27 maja opuścił 16 meczów.

Historia powtórzyła się w 2019 roku. Brazylijczyk doznał urazu 23 stycznia 2019 roku w Pucharze Ligi przeciwko Strasburgowi. Znowu była ta piąta kość śródstopia i kolejna przerwa w grze, tym razem 95 dni, od 24 stycznia do 19 kwietnia 2019 roku.

5 czerwca 2019 roku Neymar ponownie doznał kontuzji, tym razem w meczu reprezentacji Brazylii na Copa America z Katarem. Był wyłączony z gry prawie na trzy miesiące. Wrócił dopiero we wrześniu 2020 roku.

Jedyna bramka w meczu PSG - Lyon padła w 35. minucie, kiedy piłkę od własnego pola karnego źle wyprowadził Presnel Kimpembe. Niedokładne podanie Francuza wykorzystał Toko Ekambi, który podał prostopadle do Tino Kadewere, a ten nie miał problemów z pokonaniem Keylora Navasa. PSG po porażce z Lyonem spadło na 3. miejsce w Ligue 1. Liderem jest Lille, które wyprzedza zespół Rudiego Garcii.