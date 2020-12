Lider Serie A pokazał mistrzowski finisz! A przegrywał już 0:2! Decydujący gol w 91. minucie!

- Nie do wiary - kręcili głowami komentatorzy Eleven Sports, kiedy Hakan Calhanoglu w 51. minucie trafił w poprzeczkę. Milan już wtedy przegrywał 0:1 - od 13. minuty, kiedy gola strzelił Hernani. Ale potem miał okazje - nie tylko tę Calhanoglu - by doprowadzić do wyrównania. I nawet doprowadził już w 23. minucie, ale gol Samu Castillejo nie został uznany, bo piłkarz Milanu był na spalonym.

Milan walczył do końca

Milan ostatni mecz u siebie przegrał jeszcze w poprzednim sezonie (8 marca, 1:2 z Genoą). A w tym też jest niepokonany. Wygrał osiem meczów i dwa zremisował. Do 91. minuty wydawało się jednak, że ta seria zostanie przerwana, bo Parma od 56. minuty prowadziła 2:0. Wtedy jednak do pracy zabrał się Theo Hernandez, który dwie minuty po drugim golu Parmy zdobył kontaktową bramkę, a w 91. trafił jeszcze raz i zapewnił Milanowi remis.

Milan cały czas jest liderem Serie A. Ma 27 punktów, o trzy więcej od Interu i cztery od Napoli i Juventusu. W następnej kolejce piłkarze Stefano Piolego zagrają na wyjeździe z Genoą (środa, 20.45).

