Nie tylko w Europie padają piękne. Przepotężne uderzenie w samo "okienko" [WIDEO]

Była 5. minuta meczu, gdy do rzutu wolnego dla Al-Sadd podszedł Boualem Khoukhi. Chociaż piłkę od bramki dzieliła znaczna odległość, to środkowy obrońca gospodarzy zdecydował się na bezpośredni strzał. I to jaki! Piłka potężnie kopnięta przez Khoukhiego wylądowała w okienku bramki Al-Gharafy i Al-Sadd prowadziło 1:0.

Cudowny gol w lidze katarskiej

W meczu na szczycie ligi katarskiej gospodarze zwyciężyli 4:1. W 63. minucie prowadzenie Al-Sadd podwyższył Santi Cazorla i chociaż 13 minut później nadzieję gościom dał Ja-Cheol Koo, to o zwycięstwie lidera ligi zdecydowały trafienia Akrama Afifa oraz Baghdada Bounedjaha.

Po dziewięciu kolejkach ligi katarskiej Al-Sadd ma 25 punktów i o siedem punktów wyprzedza Al-Gharafę. Zwycięstwo lidera ma dodatkowy smaczek, który nadaje fantastyczna bramka Khoukhiego. Bramka, którą być może zobaczymy wśród nominowanych do przyszłorocznej nagrody imienia Ferenca Puskasa dla najpiękniejszego trafienia na świecie.