Ojciec Leo Messiego ostro o nowych plotkach ws. transferu piłkarza. "To bzdura"

Przyszłość Leo Messiego wciąż nie jest jasna. Argentyńczyk był latem bliski opuszczenia Barcelony, ale ostatecznie nie mógł skorzystać ze specjalnej klauzuli, która umożliwiłaby mu darmowy transfer do nowego klubu. W styczniu jednak będzie mógł podpisać umowę z nowym pracodawcą. Tak, by w lipcu, trafić tam jako wolny zawodnik.

Argentyński ESPN twierdzi, że Paris Saint Germain skontaktowało się z Jorge Messim, ojcem a zarazem agentem Leo. Katarscy właściciele paryskiego klubu marzą o ataku, w którym wystąpi trio; Neymar, Kylian Mbappe oraz Messi. PSG to prawdopodobnie jedyny klub, oprócz obu Manchesterów, który byłby w stanie opłacić kosmiczną pensję piłkarza. PSG marzy o wygraniu Ligi Mistrzów, po tym jak w sierpniu dotarło do finału (przegranego z Bayernem). ESPN pisze, że najlepsza francuska drużyna wstrzymuje się ze złożeniem propozycji do stycznia, bo chce, by cała transakcja nie naruszyła finansowego fair play.

PSG liczy, że Messiego skusi wizja ponownej gry z Neymarem. Dodatkowym atutem ma być fakt, że w PSG występuje dwóch rodaków kapitana Barcy. Messi mógłby grać z Angelem Di Marią i Leandro Paredesem

Jorge Messi dementuje

- Czytam, że jesteśmy dogadani z PSG, ale to bzdura. Nie wymyślajcie już fake newsów - powiedział ojciec Messiego, cytowany przez "Mundo Deportivo".