PSG ustaliło cenę za Mbappe. Wiadomo, gdzie chce odejść. "Wszystko wyszło na jaw"

W ubiegłym tygodniu hiszpański dziennik "AS" informował, że Florentino Perez niebawem rozpocznie negocjacje mające na celu transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Takich okładek i doniesień w ostatnich latach było już jednak mnóstwo, a Mbappe jak w PSG był, tak wciąż w nim jest. Tym razem ma być jednak inaczej, bo mistrzowie Francji chyba w końcu zdali sobie sprawę, że młodemu Francuzowi tak bardzo zależy na przenosinach do zespołu "Królewskich", że prędzej czy później i tak do nich doprowadzi. Dla PSG lepiej, by stało się to prędzej, bo oznaczać to będzie większy zarobek.

Transfer Mbappe do Realu coraz bliżej. Cena? 200 mln euro

Dziennikarze "Le Parisien" poinformowali, że Mbappe nie przejawia przesadnej chęci do przedłużenia umowy obowiązującej do czerwca 2022 roku, a szefowie klubu coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że musza go sprzedać latem przyszłego roku, jeśli chcą na nim porządnie zarobić. Bo jeśli tego nie zrobią, rok później (latem 2022) będą musieli oddać go komuś za darmo.

W związku z powyższym PSG ma być gotowe do sprzedaży Mbappe już w najbliższym oknie transferowym. Nie zamierza jednak puszczać piłkarza za promocyjną cenę. Za 21-latka ma bowiem oczekiwać aż 200 mln euro (w 2018 roku kupiło go z Monaco za 180 mln euro).

"Mbappe jest zdeterminowany, by zagrać w Realu"

Nie wiadomo, czy Real będzie w stanie spełnić oczekiwania finansowe PSG. Wiadomo jednak, że Mbappe bardzo chce, by tak się stało. Marzeniem piłkarza od dawna jest gra w Realu i pójście śladami swojego idola, Cristiano Ronaldo. - Kiedy byłem w Paryżu, Mbappe bardzo chciał grać w Realu. Lubił Madryt i był zdeterminowany, by tam zagrać. Uważa Real za największy klub na świecie - w rozmowie z COPE zdradził Unai Emery, były trener mistrzów Francji. - Nigdy nie powiedział mi tego bezpośrednio, ale miałem spotkanie z jego ojcem, który powiedział mi, że myślą o Madrycie. Wszystko wyszło wtedy na jaw. Mbappe poważnie rozważał podpisanie kontraktu z Realem" - na antenie wspomnianej stacji radiowej dodał aktualny trener Villarreal.

Mbappe przez dwa lata wystąpił w 129 meczach PSG. Strzelił w nich 94 gole i zaliczył 55 asyst. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 180 mln euro.

