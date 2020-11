Zwrot ws. hitowego transferu FC Barcelony. "Nikt mnie nie słuchał, jak to mówiłem"

Memphis Depay jest łączony z FC Barceloną od kilku miesięcy. W lecie Holender był bardzo bliski przeniesienia się na Camp Nou, ale Lyon nie dogadał się z Blaugraną ws. kwoty odstępnego za holenderskiego napastnika. Kataloński zespół chciałby go pozyskać w nadchodzącym, zimowym oknie transferowym.

Barcelona planowała w styczniu złożyć ofertę kupna Depaya, który mógłby zastąpić Ansu Fatiego. Nastolatek doznał fatalnej kontuzji w meczu z Realem Betis. W poniedziałek przeszedł operację kontuzjowanej łąkotki w lewym kolanie i nie zagra przez około cztery miesiące. Wygląda na to, że kataloński klub obejdzie się smakiem i sprowadzić Depaya będzie mógł najwcześniej w lipcu 2021 roku.

Prezes Lyonu o transferze Depaya do Barcelony. "Mówiłem wam od początku, że nie odejdzie"

Jean-Michael Aulas, prezes Lyonu rozwiał wątpliwości w tej sprawie. W rozmowie z "RMC" stwierdził, że jest to niemożliwe. - Memphis Depay pozostanie w klubie do końca czerwca 2021 roku, potrzebujemy go. Tutaj zakończy sezon - oznajmił Aulas.

- Memphis jest wyjątkowym graczem. To on ciągnie klub wraz z wieloma innymi graczami. Mówiłem jako pierwszy, że nie przejdzie do Barcelony. Nikt mnie nie słuchał jak to mówiłem, podczas okienka transferowego, bo wszyscy myśleli, że odejdzie. Mówiłem wam od początku, że nie odejdzie, bo za rok, w którym niesłusznie pozbawiono nas szansy występów w europejskich pucharach, absolutnie musimy odnieść sukces w tym sezonie. Więc zostanie - dodał prezes Lyonu.

Depay w bieżącym sezonie Ligue 1 ma na koncie pięć bramek i trzy asysty. Ponadto Holender wykreował aż 27 okazji bramkowych, najwięcej ze wszystkich piłkarzy w lidze francuskiej. Kontakt Depaya z Lyonem obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Depay jest wychowankiem PSV Eindhoven, który w 2015 roku, w wieku 21 lat przeniósł się do Manchesteru United. Po dwóch nieudanych latach trafił do Lyonu, z którym podpisał czteroletni, wygasający w czerwcu kontrakt.