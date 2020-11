Palmeri zapowiada bombę transferową! Największa wymiana w historii futbolu

- BUM! Juventus zaoferuje PSG wymianę: Cristiano Ronaldo na Neymara! Plan na rok do przodu - napisał na Twitterze dziennikarz beIN Sports, Tancredi Palmeri.

Zarówno Neymar, jak i Cristiano Ronaldo na koniec czerwca 2021 roku będą mieli jeszcze przez rok ważne kontrakty ze swoimi klubami. Tancredi Palmeri zdradził szczegóły całego plan we włoskich mediach: - Paradoksalnie 2022 rok będzie punktem zwrotnym dla Juventusu, ponieważ wygaśnie wtedy umowa Cristiano Ronaldo z Juventusem. Odnowienie kontraktu jest nie do pomyślenia, bo zbyt mocno obciąża on budżet klubu i być może jest również zbyt uciążliwe dla samego Ronaldo. A jedynym sposobem na zwrot części inwestycji byłoby rozstanie już w 2021 roku - napisał dziennikarz na portalu tuttomercatoweb.com.

- Żaden inny klub na świecie nie mógłby podpisać kontraktu z CR7 poza określonymi sytuacjami. Ta jedyna szczególna sytuacja może się zdarzyć w PSG: ponieważ kontrakt Neymara również wygasa w 2022 roku, i jego długość jest identyczna z tym, jaki ma Ronaldo w Juve. Na razie strony nie zdecydowały się na jego prolongatę. Neymar jest łączony z powrotem do FC Barcelony już od dwóch lat, ale, kto wie, czy nowy prezydent katalońskiego klubu będzie w stanie zadowolić Messiego pomimo kryzysu gospodarczego - dodał Palmeri. - Te scenariusze w przyszłości wcale nie są tak odległe. Brazylijczyk i Portugalczyk mogą wymienić się klubami - dodał włoski dziennikarz.

W przeszłości obaj piłkarz wiele razy byli wymieniani w kontekście gry w innych klubach. Neymar był wiązany z Juventusem, a Cristiano Ronaldo z PSG. W poniedziałek Romeo Agresti, włoski dziennikarz portalu Goal.com, poinformował, że Juventus może zechcieć sprzedać Cristiano Ronaldo ze sportowych i finansowych. Portugalczyk trafił do Turynu z Realu Madryt w 2018 roku, by pomóc klubowi w zdobyciu Ligi Mistrzów, jednak w dwóch poprzednich sezonach się to nie udało. Ważnym czynnikiem wpływającym na sytuację Ronaldo w klubie są też finanse w czasach pandemii koronawirusa. Portugalczyk zarabia ogromne pieniądze w zespole "Starej Damy" - 31 mln euro rocznie. Jego pensja jest sporym obciążeniem dla budżetu klubu. Zdaniem Agrestiego Juventus będzie chciał w lecie 2021 roku sprzedać CR7.

Głos w tej sprawie zabrał również dyrektor sportowy PSG, Leonardo. - Może któregoś dnia Ronaldo obudzi się i stwierdzi, że chce grać w innym klubie. Kto mógłby go wtedy kupić? To zamknięte grono. PSG do niego należy. To kwestia szansy, sytuacji - zakomunikował Brazylijczyk w rozmowie z "Daily Mail".

Zanim Ronaldo trafił do Juventusu w 2018 roku, przez dziewięć lat bronił barw Realu Madryt, do którego trafił z Manchesteru United. Portugalczyk jest pięciokrotnym zwycięzcą Ligi Mistrzów. Tyle samo razy Ronaldo otrzymywał Złotą Piłkę, czyli nagrodę dla najlepszego zawodnika roku.