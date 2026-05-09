Sceny w meczu Jagiellonii! Pięć goli, decydujący cios w 91. minucie

Jagiellonia już nie ma większych szans na mistrzostwo Polski, ale wciąż walczy o drugie miejsce, które przecież też daje miejsce w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Za to Pogoń miała dziś ostatnią szansę na to, żeby podłączyć się do walki o miejsce w czołowej piątce.

Rewelacyjna Jagiellonia do przerwy! Vital podarował gola Pogoni

Od 1. minuty meczu w Białymstoku lepsi byli gospodarze. Pogoń miała problemy z opuszczeniem własnej połowy, a Jagiellonia wyprowadzała atak za atakiem i kolejnymi strzałami bombardowała bramkę chronioną przez Valentina Cojocaru. Bramkarz Pogoni grał dobrze, ale musiałby grać rewelacyjnie, żeby nic nie wpuścić. Już w 11. minucie gola po przepięknym strzale zdobył Kajetan Szmyt i Jagiellonia prowadziła 1:0!

A na tym się nie skończyło. Łącznie do przerwy Jagiellonia oddała 11 celnych strzałów! W 32. minucie było już 2:0. Afimico Pululu zgubił obrońców i po świetnym podaniu od Pozo musiał jedynie trafić do pustej bramki.

Wydawało się, że prędzej gospodarze zdobędą trzeciego gola, niż Pogoń wyprowadzi jakikolwiek groźny atak. Tylko że piłka jest grą błędów. A bardzo poważny błąd przy próbie przyjęcia futbolówki popełnił w końcówce pierwszej połowy Bernardo Vital. Filip Cuić zaatakował obrońcę Jagiellonii i znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Napastnik Pogoni wykorzystał tę okazję i przed startem drugiej połowy dał nadzieję kibicom swojego zespołu.

Żałosna druga połowa. Jagiellonia wygrywa po golu w końcówce!

Tylko że w drugiej połowie długo nic się nie działo. Jagiellonia, która do przerwy dawała ofensywny popis, teraz przez pół godziny drugiej połowy umiała oddać jedynie jeden celny strzał. A to i tak więcej niż w tym samym czasie wykreowała Pogoń.

Tylko że trener Thomasberg reagował na to, że Pogoni nie idzie. I w końcu jego drużyna zaczęła dochodzić do sytuacji. To przyniosło efekt w 83. minucie, gdy ładny strzał oddał Mads Agger! Szczecinianie wyrównali i odzyskali nadzieję na zdobycie trzech punktów.

I gdy wydawało się, że to Pogoń jest bliżej bramki na 3:2, to gola udało się zdobyć gospodarzom! Po rzucie rożnym na 3:2 trafił Bernardo Vital - ten sam, który przed przerwą zawalił bramkę na 1:2 - i Jagiellonia wygrała ten mecz. Białostoczanie są nowym wiceliderem Ekstraklasy!