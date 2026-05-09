Oto tabela Ekstraklasy po sobocie. Są coraz bliżej tytułu!

Już na palcach można odliczać dni, w których na boiskach w bieżącym sezonie pojawiać się będą piłkarze Ekstraklasy. Koniec rozgrywek zbliża się nieubłaganie, a do tej pory poznaliśmy tylko jedno rozstrzygnięcie - wiadomo, że z ligą pożegna się Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Cała reszta to jedno wielkie misterium.

Gdy ligowa tabela jest tak ciasna, każdy mecz ma niezwykłą wagę, a każde zwycięstwo jest na wagę złota. Ekstraklasowa sobota przyniosła mecze bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie, ale też zacięte boje o europejskie puchary. Oto jak spotkania rozegrane 9 maja wpłynęły na rozgrywki.

Tak grano w sobotę w Ekstraklasie

Zaczęło się od kapitalnej pierwszej połowy w wykonaniu Widzewa. Łodzianie do szatni schodzili z dorobkiem trzech bramek. Dwie z nich zdobył Sebastian Bergier, który asystował też przy golu Steve'a Kapuadiego. Lechia spisała się katastrofalnie i humorów w Gdańsku nie poprawiła nawet bramka Iwana Żelizki. Podopieczni Johna Carvera na dwie kolejki przed końcem sezonu wylądowali w strefie spadkowej, a Widzew awansował na 12. miejsce.

Jagiellonia Białystok walczy o europejskie puchary. Pogoń też miała taki plan, ale w Szczecinie wciąż nie mogą być pewni utrzymania. Mecz świetnie rozpoczęli gospodarze. Kajetan Szmyt w 11., a Afimico Pululu w 32. minucie wyprowadzili swoją drużynę na prowadzenie. Jeszcze przed przerwą odpowiedział Filip Cuic, a pod koniec drugiej połowy wynik wyrównał Mads Agger. Rozstrzygnięcie miało miejsce w doliczonym czasie gry. Szalę zwycięstwa na stronę Białostoczan przechylił Bernardo Vital.

W ostatnim sobotnim spotkaniu działo się znacznie mniej. Mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin przez ponad godzinę nie przyniósł żadnego trafienia. Wtedy właśnie prawdziwą petardę posłał Jakub Kolan i goście wyszli na prowadzenie. Na kwadrans przed końcem drugą bramkę dla Zagłębia zdobył Levente Szabo. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego pokonali zdobywców Pucharu Polski i przybliżyli się do gry w Europie.

Wyniki Ekstraklasy, 9 maja:

Widzew Łódź 3:1 Lechia Gdańsk (Bergier x2, Kapuadi - Żelizko)

Jagiellonia Białystok 3:2 Pogoń Szczecin (Szmyt, Pululu, Vital - Cuic, Agger)

Górnik Zabrze 0:2 Zagłębie Lubin (Kolan, Szabo)

Takie wyniki oznaczają, że Lech ma siedem punktów przewagi nad grupą pościgową - Jagiellonią, Rakowem i Górnikiem. Wszystkie te drużyny mają jednak jeden mecz mniej - Górnik zmierzy się z Arką, a Raków... z Jagiellonią. Na miejsce premiowane występem w europejskich pucharach awansowało Zagłębie. Widzew wygrywając z Lechią wydostał się ze strefy spadkowej, spychając do niej Gdańszczan.

Tabela Ekstraklasy, stan na 9 maja: