Oto tabela Ekstraklasy po sobocie. Są coraz bliżej tytułu!

Sobota w Ekstraklasie przyniosła dwa mecze pełne emocji i jedno, w którym na boisku działo się niewiele. Bardzo ważne trzy punkty do swojego dorobku dopisały drużyny Widzewa Łódź, Jagiellonii Białystok oraz Zagłębia Lubin. Rezultaty te miały wielki wpływ na wygląd ligowej tabeli. Mamy nowego wicelidera, a doszło też do bardzo ważnej zmiany w strefie spadkowej.
Już na palcach można odliczać dni, w których na boiskach w bieżącym sezonie pojawiać się będą piłkarze Ekstraklasy. Koniec rozgrywek zbliża się nieubłaganie, a do tej pory poznaliśmy tylko jedno rozstrzygnięcie - wiadomo, że z ligą pożegna się Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Cała reszta to jedno wielkie misterium.

Gdy ligowa tabela jest tak ciasna, każdy mecz ma niezwykłą wagę, a każde zwycięstwo jest na wagę złota. Ekstraklasowa sobota przyniosła mecze bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie, ale też zacięte boje o europejskie puchary. Oto jak spotkania rozegrane 9 maja wpłynęły na rozgrywki.

Tak grano w sobotę w Ekstraklasie

Zaczęło się od kapitalnej pierwszej połowy w wykonaniu Widzewa. Łodzianie do szatni schodzili z dorobkiem trzech bramek. Dwie z nich zdobył Sebastian Bergier, który asystował też przy golu Steve'a Kapuadiego. Lechia spisała się katastrofalnie i humorów w Gdańsku nie poprawiła nawet bramka Iwana Żelizki. Podopieczni Johna Carvera na dwie kolejki przed końcem sezonu wylądowali w strefie spadkowej, a Widzew awansował na 12. miejsce.

Jagiellonia Białystok walczy o europejskie puchary. Pogoń też miała taki plan, ale w Szczecinie wciąż nie mogą być pewni utrzymania. Mecz świetnie rozpoczęli gospodarze. Kajetan Szmyt w 11., a Afimico Pululu w 32. minucie wyprowadzili swoją drużynę na prowadzenie. Jeszcze przed przerwą odpowiedział Filip Cuic, a pod koniec drugiej połowy wynik wyrównał Mads Agger. Rozstrzygnięcie miało miejsce w doliczonym czasie gry. Szalę zwycięstwa na stronę Białostoczan przechylił Bernardo Vital.

W ostatnim sobotnim spotkaniu działo się znacznie mniej. Mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin przez ponad godzinę nie przyniósł żadnego trafienia. Wtedy właśnie prawdziwą petardę posłał Jakub Kolan i goście wyszli na prowadzenie. Na kwadrans przed końcem drugą bramkę dla Zagłębia zdobył Levente Szabo. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego pokonali zdobywców Pucharu Polski i przybliżyli się do gry w Europie.

Wyniki Ekstraklasy, 9 maja:

  • Widzew Łódź 3:1 Lechia Gdańsk (Bergier x2, Kapuadi - Żelizko)
  • Jagiellonia Białystok 3:2 Pogoń Szczecin (Szmyt, Pululu, Vital - Cuic, Agger)
  • Górnik Zabrze 0:2 Zagłębie Lubin (Kolan, Szabo)

Takie wyniki oznaczają, że Lech ma siedem punktów przewagi nad grupą pościgową - Jagiellonią, Rakowem i Górnikiem. Wszystkie te drużyny mają jednak jeden mecz mniej - Górnik zmierzy się z Arką, a Raków... z Jagiellonią. Na miejsce premiowane występem w europejskich pucharach awansowało Zagłębie. Widzew wygrywając z Lechią wydostał się ze strefy spadkowej, spychając do niej Gdańszczan.

Tabela Ekstraklasy, stan na 9 maja:

  1. Lech Poznań - 32 mecze, 56 punktów, bilans bramkowy 57:42
  2. Jagiellonia Białystok - 31 meczów, 49 punktów, bilans bramkowy 51:39
  3. Raków Częstochowa - 31 meczów, 49 punktów, bilans bramkowy 45:37
  4. Górnik Zabrze - 31 meczów, 49 punktów, bilans bramkowy 43:36
  5. Zagłębie Lubin - 32 mecze, 48 punktów, bilans bramkowy 45:36
  6. GKS Katowice - 31 meczów, 47 punktów, bilans bramkowy 48:42
  7. Wisła Płock - 31 meczów, 45 punktów, bilans bramkowy 32:31
  8. Radomiak Radom - 31 meczów, 43 punkty, bilans bramkowy 49:44
  9. Pogoń Szczecin - 32 mecze, 41 punktów, bilans bramkowy 57:42
  10. Piast Gliwice - 31 meczów, 40 punktów, bilans bramkowy 40:41
  11. Legia Warszawa - 31 meczów, 40 punktów, bilans bramkowy 35:36
  12. Widzew Łódź - 32 mecze, 39 punktów, bilans bramkowy 39:39
  13. Korona Kielce - 32 mecze, 39 punktów, bilans bramkowy 38:39
  14. Cracovia - 31 meczów, 39 punktów, bilans bramkowy 35:38
  15. Motor Lublin - 31 meczów, 39 punktów, bilans bramkowy 39:46
  16. Lechia Gdańsk - 32 mecze, 38 punktów, bilans bramkowy 59:60
  17. Arka Gdynia - 31 meczów, 35 punktów, bilans bramkowy 32:55
  18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 31 meczów, 28 punktów, bilans bramkowy 37:60

