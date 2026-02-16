Piotr Zieliński jest aktualnie kluczową postacią w drużynie trenera Cristiana Chivu, choć latem ubiegłego roku spekulowano o możliwym odejściu 31-latka z Interu. 105-krotny reprezentant Polski grał mało za sprawą kontuzji oraz ustalonej hierarchii w drużynie. Dziś trudno sobie wyobrazić ekipę lidera Serie A bez Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Choroba, która zjada polską piłkę? Żelazny: Oddają wszystko, żeby bandyci nie zdemolowali stadionu

Piotr Zieliński chwalony we Włoszech. Podziwu nie kryje Fabio Quagliarella

- Chcieliśmy wygrać, Juventus to świetna drużyna, ale nawet w meczach, w których nie wygraliśmy, zawsze pokazywaliśmy, że jesteśmy silni. Pokonaliśmy świetną drużynę, a ja cieszę się, że sprawiłem kibicom taką radość. Bramkę dedykuję mojej żonie, która mnie o to poprosiła. Jestem szczęśliwy. Ten gol jest bardzo ważny, a te punkty są kluczowe - powiedział Piotr Zieliński po wygranym 3:2 spotkaniu z Juventusem.

Polak w 90. minucie meczu popisał się fantastycznym strzałem zza pola karnego. Przełożył sobie piłkę na lewą nogę i uderzył tak, że bramkarz Michele Di Gregorio mógł tylko odprowadzić futbolówkę wzrokiem. To już trzecie trafienie Polaka w czterech ostatnich meczach Interu w lidze.

Zieliński jest w wybornej formie, co oczywiście jest doceniane we Włoszech. Głos na temat pomocnika reprezentacji Polski zabrał Fabio Quagliarella. Były napastnik m.in. Udinese, Juventusu oraz Sampdorii w rozmowie ze Sky Sport ocenił Polaka.

- Trzeba to powiedzieć głośno: Zieliński to zasługa Chivu. Jest wartością dodaną tego zespołu - może zastąpić Mkhitaryana, może zastąpić Calhanoglu, ma naprawdę niesamowitą jakość - nie szczędził słów uznania pod adresem Zielińskiego.

- Przypomina siebie z czasów gry w Napoli. Gol z Juventusem był przepiękny, to techniczny majstersztyk. Piotr jest w tej chwili zawodnikiem niezwykle silnym. Gdziekolwiek go nie postawisz, robi różnicę i gra bardzo dobrze. To zasługa Chivu - powiedział Fabio Quagliarella.

Piotr Zieliński rozegrał w sumie w Serie A już 411 spotkań, co plasuje go na 5. miejscu wśród wszystkich obcokrajowców, grających we włoskiej lidze. Najwięcej meczów na swoim koncie zapisał Argentyńczyk Javier Zanetti, który w barwach Interu wystąpił w 615 spotkaniach.

Po 25. kolejkach zespół Nerazzurrich jest liderem Serie A. Ma 8 punktów przewagi nad drugim Milanem, ale ekipa trenera Massimiliano Allegriego rozegrała o jedno spotkanie mniej. W najbliższym meczu Inter zmierzy się z norweskim Bodo/Glimt w ramach play-offów Ligi Mistrzów. Początek tego pojedynku w środę 18 lutego o godzinie 21.