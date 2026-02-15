Milowy krok w karierze Zielińskiego. Napisał historię w meczu Inter - Juventus

W ciągu kilku miesięcy w piłce nożnej może się zmienić wiele. Jeszcze latem włoskie media informowały o możliwym odejściu Piotra Zielińskiego z Interu Mediolan. W poprzednim sezonie Polak nie grał za dużo przez kontuzje i hierarchię w zespole. Wydawało się, iż trudno będzie mu zyskać miejsce w podstawowym składzie na stałe. Teraz 31-latek należy do ulubieńców Cristiana Chivu. Zieliński regularnie strzela gole i jest jednym z najważniejszych graczy Nerazzurich. Potwierdził to w sobotę 14 lutego.

Zieliński bohaterem meczu Inter - Juventus. Jest na czele "polskiej" klasyfikacji wszech czasów

W hitowym pojedynku z Juventusem do 90. minuty rywalizacji na tablicy świetlnej widniał wynik 2:2. Wtedy sprawy w swoje ręce wziął Zieliński. Przed polem karnym rywali przełożył sobie piłkę na lewą nogę i huknął tak, że bramkarz "Starej Damy" nawet się nie ruszył. Wielka radość kibiców i samego piłkarza nie dziwi. Ten gol zapewnił Interowi prestiżowe zwycięstwo.

W ostatnich czterech spotkaniach Serie A zawodnik Interu trzykrotnie trafił do siatki. Łącznie w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, to na boisku pojawił się 32 razy, strzelając sześć goli. Zanotował do tego dwie asysty.

Gol z Juventusem był także ważny pod kątem zrobienia kolejnego milowego kroku w karierze przez Zielińskiego. Ma już bowiem na swoim koncie 49 goli w Serie A, co czyni go najskuteczniejszym Polakiem w historii tych rozgrywek.

W klasyfikacji wszech czasów zrównał się z Arkadiuszem Milikiem. Obaj panowie dużą przewagę nad resztą zawodników. Wystarczy wspomnieć, że trzeci w tym zestawieniu Krzysztof Piątek uzbierał 33 bramki. Milik wciąż jest zawodnikiem włoskiego klubu (Juventus), ale jego problemy są tak duże, że najpewniej pomocnik zostanie niebawem samodzielnym liderem. Zwłaszcza patrząc na jego obecną formę.

Wyjątkowy piłkarz. "Zielu" z mocną marką we Włoszech

Zieliński w Serie A strzelał gole jako piłkarz trzech ekip. Na ten dorobek składa się 37 bramek dla SSC Napoli, 5 trafień w barwach Empoli i 7 goli dla Interu. Wrażenie robi fakt, że w Serie A zagrał aż 411 spotkań. To ewidentnie miejsce stworzone dla niego.

Ponadto Polak ma szansę na drugie mistrzostwo Włoch w karierze. Inter bowiem prowadzi w ligowej tabeli z dorobkiem 61 punktów. Ma osiem "oczek" przewagi nad drugim Milanem, ale ten zespół ma jeden mecz rozegrany mniej.