To był kluczowy moment w meczu Zielińskiego. O wszystkim zdecydował

Mowa o sytuacji z 42. Minuty meczu Inter – Juventus. Federico La Penna pokazuje żółtą kartkę Francuzowi Pierre Kalulu, który już wcześniej był napomniany. W związku z tym, że VAR nie może sprawdzić drugiej żółtej kartki, a wyłącznie bezpośrednią czerwoną w przypadku podejrzenia popełnienia poważnego błędu, to decyzji nie dało się cofnąć.

Inter - Juventus. Poważny błąd sędziego, szef przeprasza

Szef włoskich sędziów Gianluca Rocchi przeprosił za błąd La Penny. - Bardzo nam przykro z powodu tego incydentu: z powodu decyzji La Penny, która była ewidentnie błędna, i z powodu faktu, że nie udało nam się jej naprawić za pomocą VAR - poinformował.

Rocchi dodał też, że La Penna nie był jedynym, który popełnił błąd. Odnosił się do Alessandro Bastoniego, który, według szefów włoskich sędziów, "wyraźnie symulował". Według La Gazetty dello Sport, sędzia Federico La Penna może zostać zawieszony na kilka spotkań - od dwóch do trzech tygodni, a nawet do miesiąca. Szef włoskich sędziów zauważył, że mimo błędu La Penna w drugiej połowie spisywał się dobrze.

W meczu Inter - Juventus bohaterem był Piotr Zieliński, który zdobył bramkę w 90. minucie, dzięki czemu jego zespół wygrał 3:2. Spotkanie elektryzujące całe piłkarskie Włochy nie zawiodło kibiców. W pierwszej połowie dwie bramki zdobył piłkarz Juventusu Andrea Cambiaso, ale... jedną samobójczą, więc było 1:1.

Od 42. minuty Interowi było łatwiej, ponieważ drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Francuz Pierre Kalulu. Kolejne gole kibice w Mediolanie zobaczyli w ostatnim kwadransie. W 76. minucie Inter wyszedł na prowadzenie dzięki Francesco Esposito, ale wkrótce potem wyrównał Manuel Locatelli.

Losy meczu rozstrzygnęły się w 90. minucie. Utrzymujący od wielu tygodni wysoką formę Zieliński zdecydował się na płaski strzał z ok. 18 metrów. To nie było mocne uderzenie, ale bramkarz gości Michele Di Gregorio nawet nie drgnął.

To piąte ligowe trafienie w sezonie 31-letniego pomocnika, który zakończył mecz z żółtą kartką. Inter z dorobkiem 61 pkt prowadzi zdecydowanie w tabeli, wyprzedzając wicelidera AC Milan o osiem punktów, choć lokalny rywal ma mecz zaległy. "Stara Dama" zajmuje piąte miejsce - 46.