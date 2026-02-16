Niewiarygodne, co wyprawia Barcelona. Absolutna dominacja w Europie

FC Barcelona nie jest już liderem La Ligi. W sobotę Real Madryt pokonał Real Sociedad San Sebastian 4:1 i awansował na 1. miejsce. "Duma Katalonii" odpowie dopiero w poniedziałek w wyjazdowym meczu z 14. siłą ligi hiszpańskiej, Gironą. Musi wygrać, aby wrócić na prowadzenie i znów mieć jeden punkt więcej od najgroźniejszego konkurenta do tytułu mistrza Hiszpanii.

Barcelona u siebie nie przegrywa. Nawet nie remisuje

19 zwycięstw, remis i trzy porażki - to bilans "Blaugrany" w tym sezonie La Ligi. Podopieczni Hansiego Flicka stracili łącznie 11 punktów, wszystkie w delegacji. Przegrywali z Sevillą, Realem Madryt i Realem Sociedad, nie potrafili też pokonać Rayo Vallecano.

Statystyki domowe są kosmiczne. Jak wyliczył rosyjski portal sports.ru, Barcelona wygrała wszystkie 11 meczów rozegranych na własnym stadionie i jest jedyną taką drużyną w pięciu najsilniejszych ligach Europy! Straciła przy tym zaledwie pięć goli. Do klubowego rekordu jest jeszcze bardzo daleko (39), ale zespół ma szanse poprawić osiągnięcie drużyny prowadzonej przez Ernesto Valverde w 2019 roku (14).

W pięciu najmocniejszych ligach europejskich poza Barceloną niepokonane u siebie są tylko PSG oraz Borussia Dortmund, ale one traciły punkty po remisach. Do środy takie miano dzierżył też Sunderland, jednak przegrał z Liverpoolem 0:1.

Real i Atletico też solidnie

Dobrze na własnym boisku, choć już bez statusu niepokonanych, radzą sobie dwa inne hiszpańskie kluby. Real Madryt poniósł tylko jedną porażkę, z Celtą Vigo, co daje mu 90,9 procent wszystkich możliwych do zdobycia punktów "w domu". Niewiele niższy odsetek ma Atletico (86,1 procent) - to efekt porażki z Realem Betis i remisu z Elche.

W Europie po jednej domowej porażce mają m.in. Bayern Monachium czy Lens. A ciekawym przypadkiem spoza lig Top 5 jest Crvena zvezda Belgrad. Serbowie 7 grudnia przegrali pierwszy mecz u siebie od... ośmiu lat! Serię 159 meczów bez porażki prtzerwała Vojvodina.