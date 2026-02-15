Tak Włosi podsumowali Zielińskiego po hicie w Juventusem

Sobotni wieczór w Lombardii należał nie tylko do Kacpra Tomasiaka, który zdobył drugi olimpijski medal, ale też do Piotra Zielińskiego. To jego gol w samej końcówce meczu Interu z Juventusem dał mistrzom Włoch upragnione trzy punkty. Podopieczni Cristiana Chivu wygrali 3:2 i umocnili się na pozycji lidera tabeli Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki nie gryzie się w język: Może ktoś Mioduskiemu pisze te wypowiedzi

Zieliński zachwycił. Tak ocenili go we Włoszech

"Il migliore", czyli po polsku: "najlepszy". To jedno słowo pojawia się obok nazwiska Zielińskiego jak mantra i trudno się temu dziwić. Nasz reprezentant zdobył kluczowego gola w derbach Włoch i w tamtejszych mediach zbiera zasłużone pochwały.

"W końcówce meczu podpalił San Siro strzałem z dystansu" - napisała "Corriere della Serra, oceniając go w dziesięciostopniowej skali na "7". Równie wysokie noty zebrali tylko Federico Dimarco i Francesco Pio Esposito.

"Jego bramka jest jedną z tych, które mogą zadecydować o mistrzostwie" - w takie tony uderzył sportmediaset.it, także przyznając mu "7" - podobnie jak Esposito.

"Przesądził o losach meczu świetnym strzałem z dystansu. Po raz kolejny udowodnił, że jest prawdziwym nowym wzmocnieniem dla tej drużyny" - ocenił fcinter1908.it, przypisując przy nazwisku Polaka notę "7", niżej jedynie od Dimarco i Esposito.

"Konsekwentny w środku pola. W drugiej połowie jest jeszcze bardziej w centrum wydarzeń. Strzał z dystansu minimalnie ponad poprzeczką. Potem następuje efektowny strzał lewą nogą, który podwyższa wynik na 3:2. Pokerowa zagrywka, wygrana przez Chivu" - napisał włoski Eurosport, przyznając mu najwyższą notę w zespole "7,5".

"Po wprowadzeniu Calhanoglu zmienia pozycję i gra jako pomocnik. Tańczy z piłką i robi to ponownie, gdy pod koniec meczu zdobywa decydującą bramkę" - napisał portal calciomercato.it, także oceniając go najwyżej w drużynie - na "7,5".

Inter Mediolan prowadzi w tabeli Serie A i ma osiem punktów przewagi nad Milanem. W środowy wieczór rozegra kolejny mecz - tym razem w Lidze Mistrzów podejmie Bodo/Glimt.