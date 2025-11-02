Kapitalny gol Zielińskiego. Trener Interu pięknie to podsumował

Piotr Zieliński znalazł się w podstawowym składzie na wyjazdowe spotkanie Interu z Hellasem. Była 16. minuta, kiedy do rzutu rożnego podszedł Hakan Calhanoglu i posłał lekko podniesioną piłkę za pole karne. Zieliński uderzył ją bez przyjęcia, a bramkarz był bez szans. W taki sposób Inter wyszedł na prowadzenie. Jeszcze w pierwszej części gry gospodarze wyrównali, ale ostatecznie po zwycięstwo sięgnęli piłkarze z Mediolanu. W czwartej minucie doliczonego czasu gry bramkę samobójczą zapisał przy swoim nazwisku Martin Frese.

Chivu komentuje strzał Zielińskiego. Było zabawnie

Zieliński zdobył pierwszą bramkę w tym sezonie. Różne okoliczności sprawiają, że Polak łapie ostatnio więcej minut w barwach Interu. Okazuje się, że wariant stałego fragmentu gry, po którym Polak trafił do siatki, wymyślił Angelo Palombo, członek sztabu szkoleniowego. Z uśmiechem na twarzy na konferencji prasowej wypowiedział się o tym trener Interu Cristian Chivu.

- Palombo autorem zagrania? Tak, w rzeczy samej - ja byłem przeciwny (śmiech) - podkreślił Chivu cytowany przez serwis gianlucadimarzio.com.

- To zasługa Angela, ale też wszystkich chłopaków, którzy dają z siebie wszystko i starają się zawsze wnieść coś nowego. Kiedy masz takich zawodników jak Calhanoglu, który potrafi posłać piłkę tam, gdzie chce, i Zielińskiego, który potrafi świetnie uderzyć z pierwszej piłki i nie tylko... to wielka zasługa Angela, że z tego skorzystaliśmy, ale gratuluję wszystkim, bo jesteśmy sztabem, który ciężko pracuje i stale stara się wprowadzać coś nowego - dodał.

Piękny dorobek Zielińskiego w Serie A

Dzięki niedzielnemu trafieniu Zieliński ma już 45 bramek zdobytych w rozgrywkach Serie A. Najpierw strzelił 5 goli w barwach Empoli, następnie 37 jako gracz Napoli i do tej pory 3 bramki w barwach Interu.

Jego zespół po zwycięstwie z Hellasem przesunął się na trzecie miejsce w tabeli. Inter zgromadził 21 punktów. Oczywiście jego pozycja po dziesięciu kolejkach może ulec zmianie, bo przed nami jeszcze kilka spotkań.