Jest tymczasowe porozumienie! Kibice w Polsce tylko na to czekali

Od kilku lat kanały Eleven Sports były dostępne na platformie Canal+. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla fanów sportu, którzy wykupując odpowiedni pakiet otrzymywali dostęp do niezwykle szerokiej oferty sportowej.

Obecna umowa licencyjna obowiązywała do końca października tego roku. Mamy już listopad, a o porozumieniu ani widu, ani słychu. To niepokoi widzów, którzy korzystali z dodatkowego pakietu Canal+. Eleven Sports ma prawa do transmisji piłkarskich Bundesligi, LaLigi, Serie A czy też wyścigów Formuły 1.

To znakomite uzupełnienie oferty programowej Canal+. Wśród licencji posiadanych przez tę platformę znajduje się między innymi Ekstraklasa, Premier League, a także turnieje WTA.

Co dalej z Eleven? Komunikat Canal+

Canal+ wydał komunikat na temat dalszej współpracy z Eleven. Czytamy w nim: "Z dniem 31 października 2025 r. wygasła dotychczasowa umowa licencyjna dotycząca kanałów Eleven Sports, jednak w wyniku zawartego tymczasowego porozumienia kanały Eleven Sports pozostają w ofercie CANAL+ do 30 listopada 2025 r. Nadawcy prowadzą rozmowy w sprawie długoterminowego przedłużenia współpracy."

Tak więc do końca bieżącego miesiąca kanały Eleven Sports wciąż będą dostępne na platformie Canal+. Jest to jednak tylko chwilowe rozwiązanie problemu. Co będzie dalej? Tego jeszcze nie wiadomo. Rozmowy wciąż trwają.