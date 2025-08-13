Celt jest zaskoczony tym, co zrobiła Abramowicz. "Naprawdę..."

Przed dwoma tygodniami Daria Abramowicz gościła na kanale "Break Point", w którym przez ponad dwie godziny opowiadała m.in. o swojej współpracy z Igą Świątek. - Robię to, czego oczekuje ode mnie zawodniczka, z którą pracuję. Od tego wyjdźmy. Zawodniczka chce mieć swój zespół i życzy sobie na przykład, żebyśmy nie uśmiechali się w boksie, nie wiwatowali po każdym punkcie, tylko wyglądali na skoncentrowanych. Albo jeśli przed meczem powiedziała: "Dzisiaj potrzebuję od was dużo energii, pięści, "jazd" i tak dalej", to my to robimy. Oczywiście, że rozmawiałam z Igą na ten temat - tłumaczyła wtedy psycholożka.

Tym Daria Abramowicz zaskoczyła Dawida Celta

Kwestia tej rozmowy wróciła w serii pytań i odpowiedzi na kanale prowadzonym przez Marka Furjana i Dawida Celta. Jedno z pytań brzmiało, co ich obu najbardziej zaskoczyło w rozmowie z Darią Abramowicz. Zgodnie odpowiedzieli, że jej "otwartość". - Ja byłem naprawdę zaskoczony, że Daria tak się otworzyła i powiedziała stosunkowo dużo - powiedział Celt.

- Ja mam wrażenia dobre. Nie mam poczucia, że nie zadałem jakiegoś pytania, które chciałbym zadać. Od razu jak skończyliśmy rozmowę, to powiedziałem tobie [Celtowi - przyp. red.] i Darii, że trochę zapomniałem, żeby pogłębić ten wątek dopingowy. Jakiej pracy to wymagało - powiedział Furjan. - A ja igrzysk olimpijskich - dodał Celt.

A co jeszcze w tej rozmowie powiedziała Daria Abramowicz? Jasno skomentowała pogłoski, jakoby stała za zwolnieniem Tomasza Wiktorowskiego. - Nie mam takich mocy, żeby zwalniać ludzi. Iga sama decyduje, kto jest w jej zespole i w jakim wymiarze. To jest coś, co wypracowała przez lata. Budowała własne kompetencje poza kortem, by ten zespół sobie budować i nim kierować. Ja nie udzielam rad. Gdy siadamy nad czymś, to pokazuję jej różne perspektywy. To nie do mnie należy podejmowanie decyzji. To Iga jest szefową - podkreśliła.