"Każdy klub chciałby go mieć". Zachwyty nad Polakiem po transferze

Jakub Kamiński w FC Koeln, Sebastian Walukiewicz w Sassuolo, a Jan Bednarek w FC Porto. Wielu reprezentantów Polski tego lata zmieniło kluby. W tym gronie jest też Jakub Piotrowski, który zamienił Łudogorec Razgrad na Udinese Calcio. We Włoszech już zdają się być nimi zachwyceni. W pięknych słowach powitał go dyrektor sportowy klubu.

We Włoszech pieją z zachwytu nad Piotrowskim

- To piłkarz, którego obserwowaliśmy już od roku. Teraz udało nam się go ściągnąć. Jest profesjonalny, dobrze wychowany, chce się rozwinąć. Każdy klub chciałby go mieć. Jest zawodnikiem, który pasuje do Udinese; liderem, da z siebie wszystko dla drużyny - powiedział Gokhan Inler w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Takie słowa od takiej postaci to dla Piotrowskiego duża nobilitacja. Inler przed laty był piłkarzem, który w Serie A rozegrał aż 259 meczów. Grał dla Udinese i Napoli, a w sezonie 2015/2016 został mistrzem Anglii z Leicester City. Aż 89 razy zagrał w reprezentacji Szwajcarii. Wystąpił z nią na Euro 2008, mundialu 2010 i mundialu 2014. Na tym ostatnim turnieju był pierwszym kapitanem kadry Helwetów.

Piotrowski podejmuje próbę podboju zachodniej piłki. Przed laty grał dla Genku i Fortuny Duesseldorf, ale dopiero w Łudogorcu przebił się na tyle, że zadebiutował w polskiej reprezentacji. Szansę debiutu w 2023 roku dał mu Michał Probierz. U tego selekcjonera rozegrał 12 meczów, zdobywając w nich dwa gole. Był członkiem drużyny, która zagrała na ubiegłorocznym Euro.

Czas pokaże, czy za kadencji Jana Urbana nowy zawodnik Udinese doczeka się powołań. Pierwsze mecze kadra rozegra już we wrześniu - z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września). Serie A rozpoczyna rozgrywki 25 sierpnia. Podopieczni Kosty Runjaicia zmierzą się z Hellasem Verona. Siedem dni później wystąpią w pierwszym meczu Coppa Italia z Carrarese Calcio 1908.