Sensacyjny transfer Piotra Zielińskiego? "Trwają rozmowy"

Piotr Zieliński w ostatnich miesiącach nie ma powodów do zadowolenia. Reprezentant Polski w czerwcu z powodu kontuzji łydki nie zagrał ani minuty w Klubowych Mistrzostwach Świata, w których Inter Mediolan niespodziewanie odpadł w 1/8 finału z brazylijskim Fluminense.

Włoski dziennikarz informuje. Piotr Zieliński na celowniku Tottenhamu

W ostatni piątek Piotr Zieliński znalazł się na liście piłkarzy, którzy nie zagrali w sparingu w Monte Carlo z AS Monaco (oprócz niego nie wystąpili też Yann Bisseck i Dade Frattesi). To był pierwszy mecz kontrolny Interu Mediolan przed sezonem. Mediolańczycy wygrali go 2:1 (0:1), a gole zdobyli Lautaro Martinez (60.) i Ange-Yoan Bonny (80.).

Być może absencja Zielińskiego w tym pojedynku nie była przypadkowa. Dziennikarz Cristiano Abbruzzese zabrał głos w mediach społecznościowych na temat przyszłości Polaka.

"Zieliński jest otwarty na pożegnanie z Interem Mediolan" - napisał w serwisie X. "Trwają rozmowy w sprawie jego odejścia z Interu" - podkreślono w artykule dotyczącym przyszłości Polaka.

Nie jest tajemnicą, że Zieliński jest na liście życzeń prezesów Tottenhamu. Kwota transferu Polaka miałaby wynieść ok. 10 mln euro.

Tottenham rozczarował w ubiegłym sezonie, bo zajął dopiero 17. miejsce w Premier League! Drużyna z Londynu szuka zastępcy dla kontuzjowanego Jamesa Maddisona.

"Dla Zielińskiego start nowego sezonu może być trudny. Zdaniem Włochów nowy trener Cristian Chivu nie postrzega go, jako ważnego gracza wicemistrzów kraju, a Polak nie ma obecnie jak udowodnić mu, że się myli" - pisał kilka dni temu Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Gdyby Zieliński trafił do Tottenhamu, byłby drugim Polakiem w historii, który zagrał w tym klubie. Wcześniej był nim napastnik Grzegorz Rasiak.

Zieliński dla Interu Mediolan wystąpił 39 razy, zdobył dwa gole i miał trzy asysty.