O tym, że Inter Mediolan zamierza pozbyć się Piotra Zielińskiego, poinformował serwis interlive.it. Już na początku okresu przygotowawczego trener Cristian Chivu zwracał uwagę na to, że ma w linii pomocy za dużo zawodników. Zasugerował, że będzie trzeba kogoś sprzedać. Wiele wskazuje na to, że wybór padł m.in. na polskiego piłkarza. Nie jest tajemnicą, że dwa powody zmuszają działaczy i szkoleniowca Interu do takiej decyzji.

Zieliński z problemami zdrowotnymi

Jak podkreśla serwis interlive.it, Zieliński nie spełnił oczekiwań w ekipie Nerazzurrich. Wpływ miały głównie na to kłopoty zdrowotne. Polak pauzował głównie z powodu problemów mięśniowych. W sumie nie był dostępny przez 83 dni, czyli prawie przez 3 miesiące. Opuścił 18 meczów.

W Interze cieszono się, że tak klasowego gracza można było pozyskać za darmo, lecz problemem dla klubu jest wysoka pensja "Ziela". Chodzi tutaj o kwotę 4,5 mln euro netto rocznie. Liczne absencje i zarobki to główne powody, dla których mediolańczycy chcą się jak najszybciej rozstać z Zielińskim.

Przyszłość wielką niewiadomą

Poza 31-latkiem Inter zamierza również sprzedać Kristjana Asllaniego. Cristian Chivu widziałby w zamian za tych zawodników kogoś mocnego fizycznie do środka pomocy. W przypadku odejścia dwóch wymienionych wcześniej piłkarzy i tak byłoby mniej graczy w środku pola.

Problem w tym, że trudno powiedzieć, kto mógłby skusić się na Zielińskiego po tak trudnym sezonie. We włoskich mediach przewijają się informacje o tym, że jego usługami jest zainteresowany Tottenham. Transfer do Premier League mógłby być kuszący.

Poza tym Inter liczy na to, że po Polaka zaczną zgłaszać się kluby z Turcji i Arabii Saudyjskiej. Klub ponoć mocno działa i stara się polecać "Ziela" innym zespołom.

Podczas rocznej przygody w Interze reprezentant Polski rozegrał 39 meczów. Strzelił dwa gole (oba z rzutów karnych w meczu z Juventusem) oraz zanotował trzy asysty.