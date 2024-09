Stało się. Zalewski idzie na wojnę z Romą. Prawnicy już działają

Nicola Zalewski mocno nagrabił sobie u działaczy AS Romy. Po tym jak odmówił transferu do Galatasaray, klub postanowił odsunąć go od składu i zakończyć rozmowy ws. odnowienia wygasającego kontraktu. W ostatnim meczu z Genoą Polaka zabrakło nawet na ławce rezerwowych. Zalewski nie godzi się na takie traktowanie i już wstąpił na drogę formalną. Jego prawnicy wysłali do klubu oficjalne pismo.

