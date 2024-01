Arkadiusz Milik nie będzie dobrze wspominał sobotniego meczu z Empoli. Choć wyszedł w wyjściowym składzie, to już po 18 minutach opuścił plac gry z powodu czerwonej kartki. Polak brutalnie sfaulował jednego z rywali i po analizie VAR nie było wątpliwości, że musi zejść do szatni. Włoskie media są bezlitosne dla napastnika. "Co za katastrofa", "Niewiarygodne", "Czyste szaleństwo" - czytamy.

