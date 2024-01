Szczęsny w swoim stylu reaguje na wyrzucenie Milika. Nie mógł się powstrzymać

Juventus jest w bardzo dobrej dyspozycji i obecnie plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli. Kolejną szansę na zwycięstwo miał w sobotę. Tego dnia podejmował na własnym stadionie Empoli. W wyjściowym składzie na boisku pojawił się Arkadiusz Milik. I nie przebywał na nim zbyt długo. W 16. minucie Polak brutalnie sfaulował rywala i sędzia po analizie VAR pokazał mu czerwoną kartkę.

Wojciech Szczęsny zabrał głos po meczu. Zrobił to w swoim stylu

Mimo gry w dziesiątkę Juventus objął prowadzenie na początku drugiej połowy. Nie utrzymał jednak korzystnego wyniku do końca. W 70. minucie wyrównującą bramkę zdobył Tommaso Baldanzi i spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 1:1. Po meczu z dziennikarzami rozmawiał Wojciech Szczęsny. Polak w sarkastyczny sposób wypowiedział się o pracy sędziów.

- Nikt nie ma wątpliwości co do wyrzucenia z boiska Milika. To było takie samo wejście, jak to Berardiego i Malinowskiego. Wszystkie trzy czerwone kartki zostały słusznie pokazane - powiedział bramkarz. W rzeczywistości zarówno Domenico Berardi jak i Rusłan Malinowski w meczach z Juventusem zostali ukarani żółtymi kartkami, a Szczęsny sarkastycznie zwrócił w ten sposób uwagę na błędy sędziów w tamtych spotkaniach.

Następnie Szczęsny wypowiedział się również ogólnie o starciu z Empoli. - Szkoda, że nie udało nam się odnieść zwycięstwa. Ale to zasłużony remis. Zawsze boli nie wygrać u siebie. Jednak to, jak przebiegał mecz, jest zaletą, ponieważ odpowiedzieliśmy jak zgrany zespół. Byliśmy zmuszeni grać bardziej defensywnie, a przygotowywaliśmy się do tego meczu, grając wysoko. Kiedy grasz 10 na 11 musisz zmienić nastawienie - stwierdził. Po czym dodał, że Milik przeprosił drużynę. - Nie musiał tego robić. Wszyscy popełniamy błędy. Nadal jest bardzo ważnym zawodnikiem - zakończył.

Juventus mimo wpadki pozostał liderem i ma na koncie 53 punkty. Na drugim miejscu znajduje się Inter Mediolan z dorobkiem 51 punktów, ale ma dwa mecze rozegrane mniej. Już w niedzielę 4 lutego o 20:45 odbędzie się hitowe spotkanie tych drużyn.

