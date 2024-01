Iga Świątek przekroczyła magiczną granicę. Ewenement. Prawie na równi z Tuskiem

O tym, że sport rozgrzewa umysły, emocjonuje i kreuje bohaterów, wiadomo nie od dziś. O tym, jaki potencjał mogą mieć sportowe licytacje i akcje, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mocniej przekonała się dekadę temu. I przekonuje się do dziś.

Kiedyś hitem był trening z kadrą, dziś dzień ze Świątek

Do 2017 r. najwyżej zakończoną aukcją, jeśli chodzi o rzeczy niematerialne, był wspólny trening z reprezentacją Polski w piłce nożnej. Zainteresowanie futbolem było wtedy gigantyczne - udane eliminacje Euro 2016, w których Polska pierwszy raz pokonała Niemców, tłumy pod hotelem kadry, setki polujących na autografy, a potem niezłe, bo zakończone ćwierćfinałami mistrzostwa Europy we Francji, które jeszcze tylko podgrzały atmosferę. Nic dziwnego, że wspólny trening z reprezentacją Polski jawił się jako sportowa atrakcja numer jeden. Został sprzedany za 151 300 zł. Choć szczęśliwiec, który wygrał, zbyt mocno trudów zajęć nie odczuł. Był na nim krótko. To były czasy dbającego o porządek i zasadniczego Adama Nawałki. Ktoś, kto wyłożył jednak na WOŚP ówczesną równowartość 40-metrowej kawalerki w Łodzi, dostał też dres reprezentacji, zrobił sobie zdjęcia i Stadion Narodowy opuszczał uśmiechnięty.

W 2017 roku trening kadry przebił lubiący futbol Donald Tusk. Gdy były premier wystawił na aukcję możliwość spędzenia ze sobą dnia w Brukseli, licytacja zakończyła się na niebotycznej wówczas kwocie 370 tys. zł. W dodatku po zamknięciu aukcji inna osoba zgłosiła, że też chętnie tyle zapłaci, więc zorganizowano dla niej drugie spotkanie. Łączna kwota z brukselskich spotkań z Tuskiem dała zatem 740 tys. złotych. Od tej pory w różnych wersjach Tusk wystawia na licytację obiad ze sobą np. w Gdańsku i właściwie rokrocznie średnio WOŚP zarabia na tym powyżej 200 tys. złotych.

W tamtym czasie, choć najwięcej pieniędzy dała aukcja Tuska, to największym zainteresowaniem cieszyła się kolacja z Robertem Lewandowskim. To była wówczas najczęściej klikana licytacja (odnotowała ponad 200 tys. wyświetleń). Wspólny posiłek został wylicytowany za nieco ponad 100 tys. zł, ale równie ważne było napędzenie zainteresowania oryginalnymi aukcjami, w których ludzie mieli możliwość spotykania swych bohaterów. W 2019 r. obiad z Lewandowskim był wart już 150 tys. złotych, a podobna propozycja była jeszcze potem powtarzana. W jednym roku, w którym Lewandowski zdecydował się wystawić na aukcje koszulkę Barcelony z autografem, w której zdobywał Superpuchar Hiszpanii (80 tys.), kibice dużo więcej zainwestowali w propozycje jego żony. Chodziło o trening w ramach zajęć Camp by Ann w Dojo Stara Wieś - oczywiście z instruktorką Anną Lewandowską (130 tys.).

Oryginalny Gortat. Śmigłowiec i wakacje na Florydzie

Przez lata oryginalnie do aukcji podchodził Marcin Gortat, który również generował spore kwoty. Szczególnym zainteresowaniem dwa lata temu cieszyła się oferta tygodniowego pobytu dla dwóch osób w jego letniej rezydencji w Orlando na Florydzie. Gortat dołożył do tego jeszcze mecz NBA z biletami w pierwszym rzędzie, więc wydane przez kogoś 122 tys. złotych zapewne były dobrą inwestycją. W tym roku Gortat też wykazał się kreatywnością. Ufundował lot prywatnym śmigłowcem na europejski turniej Grand Prix na żużlu z dwoma biletami VIP na to wydarzenie i zwiedzanie parku maszyn.

Najpopularniejszy polski żużlowiec, czyli Bartosz Zmarzlik, na aukcję wystawił swój motocykl, na którym wywalczył czwarty złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Świata. Na maszynie jest oczywiście jego autograf.

Jeśli do grupy czołowych polskich sportowców dołożymy jeszcze Igę Świątek, to okaże się, że z samych aukcji tej sportowej śmietanki z ostatnich lat (a w przypadku Lewandowskich bardziej dekady) wpłaty na WOŚP idą w miliony złotych. W ostatnim czasie aukcyjnym magnesem jest właśnie polska tenisistka.

Ferrari i Tusk na czele. Świątek "najdroższa" w świecie sportu

Ale w trakcie WOŚP jest wiele ciekawych propozycji. Najdroższa została zlicytowana w 2021 r. Wówczas Radosław Kotarski wstawił na aukcję swoją książkę, do której dorzucił jeszcze kolekcjonerski model Ferrari F430 F1. Luksusowe auto wraz z książką poszło za 455 555 zł. Drugi w zestawieniu jest wspomniany już dzień z Tuskiem w Brukseli (372 tys.), a na podium znalazł się też wyjazd z Omenaą Mensah (byłą dziennikarką TVN) i jej mężem Rafałem Brzoską (twórca InPostu) w "pewne magiczne miejsce w Europie". Wartość podróży to 302 tys. 200 zł.

Tuż za podium znów znalazł się Tusk i jego spacer z obiadem w Gdańsku (301 tys. zł), a na piąte miejsce wskoczyła Świątek. Numer jeden światowego rankingu w zeszłym roku zaproponowała na aukcji podwójne zaproszenie na jej mecz na turnieju Rolanda Garrosa, spotkanie z nią po tym starciu, pakiet VIP na wszystkie mecze tego dnia, oraz rakietę, którą w 2022 wygrała Roland Garros i US Open. Zestaw atrakcji nie tylko materialnych poskutkował wpłatą na 300 tys. 300 zł. Rok wcześniej WOŚP cieszył się ze 190 tysięcy złotych, które zapłacono za inną rakietę Igi i możliwość treningu z zawodniczką. Jeszcze wcześniej jej rakieta z pierwszego wygranego French Open i tenisowe piłki poszły za ponad 130 tysięcy. Widać, że wraz z wynikami i "Świątekmanią" rosły też kwoty związanych z nią licytacji.

Ciekawe, za jaką sumę uda się w tym roku sprzedać dość oryginalną rzecz od Igi? Tenisistka zdecydowała się wystawić czerwoną sukienkę, w której wystąpiła podczas ceremonii związanej z turniejem WTA Finals. Stylizacją i kreacją zaprojektowaną przez Magdę Butrym zrobiła furorę.

TOP 5 licytacji w historii WOŚP

1. Ferrari F430 F1 Radka Kotarskiego (455 555 zł).

2. Dzień w Brukseli z Donaldem Tuskiem (372 tys.)

3. Wyjazd z Omenaą Mensah i Rafałem Brzoską w magiczne miejsce (302 200 zł)

4. Wspólny spacer i obiad w Gdańsku z Donaldem Tuskiem (301 100 zł)

5. Dzień na Roland Garros z Igą Świątek , bilety do loży VIP i rakieta tenisistki (300 300 zł)

Zostań siatkarzem, zjedź z Bargielem, potrenuj ze Śliwką

Aukcje dla WOŚP to nie tylko inicjatywy od największych gwiazd za setki tysięcy złotych, ale też tysiące nieco mniejszych, często jednak bardzo oryginalnych, wręcz zaskakujących inicjatyw. Jedną z nich jest z pewnością możliwość zostania siatkarzem drużyny Warty Zawiercie. Oferta cieszy się zainteresowaniem i pojawiła się na aukcjach już po raz trzeci. Na pomysł wpadł kiedyś były dyrektor zarządzający klubu, który m.in. rejestrował zawodników do gry.

- Te dwie dotychczasowe licytacje wygrali siatkarscy kibice. Wcześniej też brali udział w różnych siatkarskich aukcjach, ale podkreślali, że z taką aukcją nigdy się nie spotkali - mówi Sport.pl Dyrektor Działu Komunikacji Warty, Michał Kwietko-Bębnowski. - Panowie na jeden dzień stali się pełnoprawnymi zawodnikami drużyny, w szatni zostali przyjęci z otwartymi ramionami, a zawodnicy byli dla nich pełni podziwu, ile pieniędzy wpłacili, by wspomóc WOŚP. Ich występy zostały odnotowane w ligowych statystykach, a jeden z nich dostał na koniec sezonu też brązowy medal PlusLigi, który nasza drużyna wywalczyła - opowiada. Za jedną aukcję WOŚP dostał 25 tys. za kolejną 17 tysięcy. "Nowi" zawodnicy dostali od trenera Michała Winiarskiego możliwość wejścia na boisko w meczu i wykonania jednego serwisu. Punktu po tej zagrywce nie było, ale nikt się tym nie przejmował.

Ze sportowych inicjatyw mamy w tym roku też licytację treningu i lunchu z półfinalistką ubiegłorocznego Australian Open Magdą Linette, koszulkę San Antonio Spurs Jeremiego Sochana z autografem koszykarza i Jurka Owsiaka, czy dzień z drużyną Śląska Wrocław i wycieczkę po stadionie, w której przewodnikiem będzie trener Jacek Magiera. Do wygrania jest też trening piłkarski i obiad z selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem, czy możliwość obejrzenia barażowego meczu Polska – Estonia w loży VIP prezesa PZPN. Ciekawymi aukcjami wydają się też kask Tomasza Golloba zdobiony 24-karatowym złotem, czy "Kombinezon Mocy" Kuby Przygońskiego, w którym ukończył Dakar.

Sporą atrakcję przygotował też pierwszy człowiek na świecie, który zjechał z wierzchołków Broad Peak i K2, Adam Bargiel. Zwycięzca będzie mógł spędzić z nim dzień w polskich górach. Zresztą nie pierwszy już raz. Ostatnio na takie górskie spotkania trzeba było przeznaczyć około 20 tysięcy złotych. Historii podczas skiturowych wycieczek nie brakuje. - Najczęściej osoby, które wybierają się ze mną w góry, pytają, jakie to uczucie zjeżdżać na nartach na 8000 metrów. Również o to, jak to się stało, że tym właśnie się zajmuję - relacjonuje nam Bargiel. - To zawsze są miłe rozmowy. Czasem zaskakuje mnie to, jak niektóre z tych osób mocno mi kibicują - przekazuje.

Również my dołączamy się do projektu #JedenDzieńDłużej! Z okazji finału WOŚP polecamy licytację siatkarskiego treningu z Aleksandrem Śliwką oraz aukcję meczowej koszulki z podpisami wszystkich kadrowiczów, którą załatwił Kamil Semeniuk. Na innej aukcji jest też możliwość spotkania się z tym siatkarzem i obejrzenie czerwcowego meczu Ligi Narodów. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę.